Реклама
Прямой эфир
Мир
На химическом заводе в Иллинойсе произошел пожар
Происшествия
«КамАЗ» протаранил автобус в Армавире
Мир
Путин обсудил с Раиси вопросы двустороннего сотрудничества
Армия
В Сети появились кадры штурма Кременной российскими военными
Мир
Глава минобороны Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Происшествия
В Пензе пропал блогер Артем Бординов
Наука
Миссию экипажа корабля «Союз МС-22» продлят на несколько месяцев
Мир
Почти 80% опрошенных граждан ЕС обвиняют Еврокомиссию в энергетическом кризисе
Мир
Президент Польши заявил о передаче Киеву роты танков Leopard
Авто
BMW анонсировала появление электрокара i5 в 2023 году
Мир
Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
Мир
Росавиация помогла пилотам иностранных рейсов во время сбоя в США
Сюжет:

Эксперт прокомментировал передачу Польшей танков Leopard для нужд ВСУ

Военный эксперт Литовкин: на фронт рота танков Leopard никак не повлияет, а акция нужна для демонстрации поддержки Украины
0
Фото: Global Look Press/IMAGO
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рота танков Leopard, которые поступят в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) со складов Польши, никак не повлияют на обстановку на фронте. Такую позицию 11 января озвучил полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

«На фронт это никак не повлияет, а акция нужна для демонстрации поддержки Украины в ее «благородной борьбе против российской агрессии». Решающего преимущества они Украине не создадут, тем более что фронт 800 километров, и три-четыре роты на этом пространстве — капля в море. Но зато реклама поддержки Украины, попытка напугать Россию, попытка затянуть специальную военную операцию, истощить Россию, ее экономические, финансовые и иные ресурсы. В общем, театральная постановка», — подчеркнул он.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

По словам Литовкина, данные акции в первую очередь рассчитаны на граждан Европы и Украины и существуют только для того, чтобы изображать видимость поддержки.

Литовкин также добавил, что танки Leopard являются далеко не новой техникой и в них не предусмотрены многие важные для бронетехники функции, такие как автомат заряжания и отсутствие возможности вести огонь противотанковыми управляемыми реактивными снарядами. Специалист отметил, что польские танки Т72 Twardy подошли бы лучше для отправки на территорию Украины, так как у них данные функции присутствуют.

Кроме того, как добавил эксперт, танк Leopard весит около 50 т, что, в свою очередь, негативно может сказаться на украинских дорогах и мостах.

«Танки Leopard — это старое вооружение. Они передают его для того, чтобы освободить свои склады и части от старого вооружения и получить новое. Новое же поступит, безусловно, от Соединенных Штатов», — резюмировал Литовкин.

Ранее в этот день президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

До этого, 8 января, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не исключает поставок танков Leopard Украине. Он отметил, что правительство ФРГ будет внимательно следить за дискуссией, которая сейчас ведется в стране по этому вопросу, и согласовывать свои действия с партнерами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023