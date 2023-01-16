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DPA узнало о просьбе министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке

Шольц принял прошение министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял прошение министра обороны Кристине Ламбрехт об отставке, решение о преемнике примут в «самое ближайшее время».

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«Канцлер уважает решение Ламбрехт и благодарит ее за хорошую работу, которую она проделала в это сложное и полное вызовов время. Канцлер в ближайшее время представит президенту предложение о кандидатуре преемника», — сказала во время брифинга 16 января представитель правительства Кристиане Хофман.

13 января немецкая газета Bild сообщила, что Ламбрехт приняла решение подать в отставку с поста министра обороны Германии. При этом в правительстве страны тогда комментировать информацию не стали, назвав ее слухами.

16 января агентство DPA сообщило о том, что Ламбрехт попросила Шольца освободить ее от занимаемой должности. В заявлении Ламбрехт указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и о ее развитии в интересах граждан страны.

Днем ранее Bild сообщила, что Шольц столкнулся с проблемой в выборе потенциального министра обороны страны после отставки Ламбрехт. Сообщается, что процесс определения главы МО замедлился из-за обещания Шольца ориентироваться на пол кандидата при назначении на пост.

В свою очередь, вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий считает, что канцлеру стоит заполнять министерство обороны страны, ориентируясь не на пол сотрудника, а на его компетенцию, цитируют политика в статье Bild.

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