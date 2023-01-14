Правительство Германии отказалось комментировать сообщения об отставке Ламбрехт

Информация о возможной отставке министра обороны Германии Кристине Ламбрехт — это слухи. Таким образом в пятницу, 13 января, в оборонном ведомстве ФРГ оценили сведения о кадровой перестановке в министерстве.

Ранее этим же днем источники газеты Bild рассказали о решении Ламбрехт уйти в отставку. По данным информаторов, внутри правительства обсуждается вопрос приемника главы МО.

«Это слухи, которые мы не комментируем», — цитирует ответ представителя минобороны ФРГ на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Еще одно немецкое издание Süddeutsche Zeitung 4 января сообщило, что лидеры крупнейшего оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали отставки главы министерства обороны ФРГ Ламбрехт.

Они заявили, что нынешняя глава военного ведомства цепляется за свой пост и «каждый час пребывания госпожи Ламбрехт на посту ослабляет авторитет канцлера».

Мерц в частности осуждал новогоднее видеообращение, которое вызвало волну критики в адрес Ламбрехт. Многие зрители негодовали, что речь министра заглушили гремевшие на заднем фоне петарды. Госпожа Ламбрехт не надела микрофон, из-за чего некоторые слова были практически неслышны.

Кроме того, говоря о конфликте на Украине, она решила поделиться личными впечатлениями. Речь министра обороны назвали невыносимой, а политик от партии ХДС Серап Гюлер призвала снять министра с поста.

До этого, 13 декабря 2022 года, Ламбрехт заявила, что бундесвер не может выполнять свои обязательства перед НАТО. В ее отчете было сказано, что Германия ограничена в выполнении задач НАТО, в том числе в усилении восточного фланга альянса.

Кристина Ламбрехт была назначена на пост министра обороны Германии в декабре 2021 года. До этого, с июня 2019 года, она была главой минюста ФРГ. Кроме того Ламбрехт с мая 2021 года параллельно находилась во главе министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.