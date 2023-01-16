Реклама
Прямой эфир
Мир
DPA узнало о просьбе министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке
Авто
Дилеры в РФ открыли прием заказов на новый Geely Okavango
Мир
Германия приступила к развертыванию систем Patriot в Польше
Мир
Активисты в день начала ВЭФ блокируют аэропорт в швейцарском Санкт-Галлене
Спорт
Российский теннисист Хачанов победил в первом круге Australian Open – 2023
Мир
Премьер Польши направился в ФРГ с целью убедить власти передать Киеву танки
Мир
СМИ указали на провал планов Запада по созданию глобального альянса против РФ
Пресс-релизы
Журналисты «АиФ» стали лауреатами премии Москвы за 2022 год
Экономика
Мишустин освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности
Мир
Экс-депутат рады указал на планы Зеленского по ликвидации главкома ВСУ Залужного
Мир
Спасательная операция после авиакатастрофы в Непале завершена
Авто
Страховые премии по ОСАГО в 2023 году превысят 300 млрд рублей

DPA узнало о просьбе министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке

0
Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца освободить ее от занимаемой должности. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление Ламбрехт в понедельник, 16 января.

В рамки нормальности: Германия не хочет строить отношения с Россией
Часть немецких политиков желает наладить связи с Москвой, другие — выступают против

В заявлении Ламбрехт указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и о ее развитии в интересах граждан страны.

В материале отмечается, что политика Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) уже давно вызывает споры в немецком обществе.

«Критики неоднократно обвиняли ее в медленных закупках для бундесвера и отсутствии опыта, ее публичные выступления также неоднократно подвергались критике», — говорится в сообщении.

13 января газета Bild сообщила, что Ламбрехт приняла решение подать в отставку с поста министра обороны Германии. При этом в правительстве страны комментировать информацию не стали, назвав ее слухами.

Спустя два дня Bild рассказала, что канцлер Шольц столкнулся с проблемой в выборе потенциального министра обороны страны после отставки Ламбрехт, поскольку в начале своего пребывания на посту он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин и теперь необходимо найти именно женщину-кандидата на смену Ламбрехт.

В свою очередь вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий считает, что канцлеру стоит заполнять министерство обороны страны, ориентируясь не на пол сотрудника, а на его компетенцию, цитируют политика в статье Bild.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023