DPA узнало о просьбе министра обороны ФРГ Ламбрехт об отставке

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца освободить ее от занимаемой должности. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление Ламбрехт в понедельник, 16 января.

В заявлении Ламбрехт указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и о ее развитии в интересах граждан страны.

В материале отмечается, что политика Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) уже давно вызывает споры в немецком обществе.

«Критики неоднократно обвиняли ее в медленных закупках для бундесвера и отсутствии опыта, ее публичные выступления также неоднократно подвергались критике», — говорится в сообщении.

13 января газета Bild сообщила, что Ламбрехт приняла решение подать в отставку с поста министра обороны Германии. При этом в правительстве страны комментировать информацию не стали, назвав ее слухами.

Спустя два дня Bild рассказала, что канцлер Шольц столкнулся с проблемой в выборе потенциального министра обороны страны после отставки Ламбрехт, поскольку в начале своего пребывания на посту он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин и теперь необходимо найти именно женщину-кандидата на смену Ламбрехт.

В свою очередь вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий считает, что канцлеру стоит заполнять министерство обороны страны, ориентируясь не на пол сотрудника, а на его компетенцию, цитируют политика в статье Bild.