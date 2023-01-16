В ФРГ рассказали о проблемах с поиском кандидата на пост министра обороны из-за пола

Канцлер ФРГ Олаф Шольц столкнулся с проблемой в выборе потенциального министра обороны страны после отставки Кристины Ламбрехт. 15 января немецкая газета Bild сообщила, что процесс определения главы МО замедлился из-за обещания Шольца ориентироваться на пол кандидата при назначении на пост.

«У Шольца проблемы с женщинами, когда дело доходит до назначения на должность: в начале своего президентского срока он пообещал, что минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин»,— сообщает издание.

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубицкий считает, что канцлеру стоит заполнять министерство обороны страны, ориентируясь не на пол сотрудника, а на его компетенцию, цитируют политика в статье Bild.

13 января газета сообщила, что Кристина Ламбрехт приняла решение подать в отставку с поста министра обороны Германии. При этом в правительстве страны комментировать информацию не стали, назвав ее слухами.