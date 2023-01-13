Bild сообщила о решении главы минобороны ФРГ подать в отставку
Кристине Ламбрехт приняла решение подать в отставку с поста министра обороны Германии. Такими сведениями в пятницу, 13 января, поделились источники газеты Bild.
Как сообщили информаторы, соответствующая инициатива исходит от Ламбрехт, а не от канцелярии. Сведений о точном времени кадровой перестановки нет, вопрос приемника немецкого министра всё еще обсуждается.
«Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера», — говорится в материале.
При этом авторы статьи отметили, что еще при назначении Ламбрехт на пост главы Минобороны было очевидно, что она «просто не знакома с военными вопросами».
Материал дополняется.