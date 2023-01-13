Bild сообщила о решении главы минобороны ФРГ подать в отставку

Кристине Ламбрехт приняла решение подать в отставку с поста министра обороны Германии. Такими сведениями в пятницу, 13 января, поделились источники газеты Bild.

Как сообщили информаторы, соответствующая инициатива исходит от Ламбрехт, а не от канцелярии. Сведений о точном времени кадровой перестановки нет, вопрос приемника немецкого министра всё еще обсуждается.

«Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера», — говорится в материале.

При этом авторы статьи отметили, что еще при назначении Ламбрехт на пост главы Минобороны было очевидно, что она «просто не знакома с военными вопросами».

Материал дополняется.