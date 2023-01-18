Столтенберг подтвердил консультации в НАТО об отправке Киеву танков

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 18 января подтвердил на полях Всемирного экономического форума в Давосе проведение консультаций между странами Североатлантического альянса об отправке танков на Украину.

Он также заявил, что Киеву необходимо больше систем противовоздушной обороны. Кроме того, по словам Столтенберга, украинская сторона нуждается в запчастях для техники и боеприпасах.

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад адаптирует военную помощь Киеву для его успеха на поле боя.

Также 18 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передаст Украине танки Leopard только в том случае, если это же сделают другие страны.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц 17 января ушел от прямого ответа на вопрос журналиста по поводу поставок украинской стороне танков Leopard.

При этом в тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях призвала не ограничивать арсенал оружия для Украины, а предоставить стране любое вооружение, которое Киев может использовать, в том числе современные системы.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году.

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