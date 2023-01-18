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Премьер Польши назвал условие передачи Украине танков Leopard

Моравецкий: Польша передаст Украине танки Leopard только в том случае, если это сделают другие страны
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck
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Польша передаст Украине танки Leopard только в том случае, если это же сделают другие страны. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 18 января, выступая перед журналистами в Давосе.

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«Мы ясно сказали, что декларируем передачу до 14 современных танков Leopard, но при условии передачи этих танков другими, чтобы была вомзомжность вооружить целую или две бригады», — заявил Моравецкий.

Он также призвал ФРГ не уклоняться от поставок Киеву оружия, указав на то, что Германии является крупнейшей страной в Евросоюзе (ЕС).

«В этой ситуации необычайно важен немецкий вклад. Крупнейшее государство Европейского союза, сильнейшее с экономической точки зрения, не может избегать поддержки Украины. До настоящего времени передано мало оружия», — сказал польский премьер.

Днем ранее, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

До этого, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства в рамках международной коалиции. Точного количества военной техники Дуда не назвал, однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Позднее, 13 января, стало известно, что Польша не может поставить Украине танки Leopard без согласования с Германией.

8 января вице-канцлер, министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. При этом сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил обратное. Он указал, что ФРГ не планирует отправлять танки Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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