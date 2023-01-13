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Польша не сможет поставить Украине танки Leopard без одобрения ФРГ

Кабмин ФРГ указал на невозможность поставки Польшей танков Leopard Украине без одобрения Берлина
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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В Германии отметили, что Польша не может поставить Украине танки Leopard без согласования с Берлином. Такое заявление сделали в пятницу, 13 января, в кабинете министров ФРГ во время заседания.

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«Отправка Украине танков Leopard со стороны Польши без одобрения Германии могла бы быть противозаконной», — отметили там.

Двумя днями ранее немецкое издание Die Welt указало на то, что предложение Варшавы поставить Киеву танки Leopard в обход Германии станет оскорблением для немецкого канцлера Олафа Шольца.

В то же время газета Politico сообщила о зависимости позиции Шольца от президента США Джо Байдена по поставкам танков Киеву. Так, с американским президентом Байденом было согласовано предыдущее решение ФРГ о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких бронетранспортеров Marder.

Президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу роты танков Leopard немецкого производства для нужд украинских боевиков по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским 11 января. Конкретное количество Дуда не назвал, но известно, что стандартная рота танков стран НАТО состоит из 14 боевых машин.

Тогда же заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек превращение западной техники, поставленной украинским националистам, в ржавый металлолом.

Как указал военный эксперт Виктор Литовкин, подобный жест Польши и Литвы больше напоминает акцию для демонстрации поддержки Украины в ее «благородной борьбе против российской агрессии».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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