Реклама
Прямой эфир
Мир
Майк Пенс указал на двойные стандарты в деле о секретных документах Байдена
Мир
МИД Сербии заявил о неизменности отказа от санкций против России
Мир
Google обвинили в нарушении закона Германии о цифровой конкуренции
Мир
Пушилин назвал дешевым спектаклем материалы украинских СМИ о «зеленом коридоре»
Мир
Politico сообщила о зависимости позиции Шольца от Байдена по поставкам танков Киеву
Недвижимость
В России рекордно вырос спрос на семейную ипотеку
Спорт
Овечкин вышел на 59-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
Мир
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по обстрелам Донбасса 20 января
Мир
США и Япония подпишут новые соглашения о сотрудничестве в области ВПК
Армия
В ЛНР нашли схрон планировавших теракты в Луганске украинских диверсантов
Мир
Штормовой ветер обрушился на Анталью
Мир
Политолог назвал Байдена преступником из-за истории с секретными документами
Сюжет:

Politico сообщила о зависимости позиции Шольца от Байдена по поставкам танков Киеву

Politico: решение Германии о танках для Украины будет зависеть от США
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о поставках Украине танков Leopard до того, как лидерство в этом вопросе не проявят США. Об этом 11 января сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных немецких чиновников.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

Так, с американским президентом Джо Байденом было согласовано предыдущее решение ФРГ о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких бронетранспортеров Marder. Одновременно с этим Вашингтон направил Киеву партию тяжелых БМП Bradley.

Между тем правительство Великобритании подтвердило, что рассматривает возможность отправки Украине своих танков Challenger-2.

Такая позиция Лондона может усилить давление на Берлин по вопросу поставок оружия Киеву, поскольку в этом случае Германия станет уже не первой страной НАТО, предоставившей Украине тяжелые наступательные вооружения.

Вашингтон, в свою очередь, говорится в материале, не спешит поставлять Киеву свои танки Abrams.

Ранее, 10 января, СМИ сообщили о попытках Франции и Польши повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Киеву танков Leopard. В частности, Варшава, пишет автор статьи в Politico, намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность передачи танков Leopard Украине. Танки Leopard являются более серьезной и эффективной техникой, нежели боевые машины пехоты Marder, которые ранее Киев получил от Берлина.

В тот же день вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии «Зеленые») и Вольфганг Кубики (от партии СвДП — Свободная демократическая партия) выступили с заявлением относительно того, что Германия якобы не должна останавливаться на отправке Украине Marder, а должна вслед за ними также поставить Киеву и немецкие боевые танки Leopard.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023