Politico сообщила о зависимости позиции Шольца от Байдена по поставкам танков Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о поставках Украине танков Leopard до того, как лидерство в этом вопросе не проявят США. Об этом 11 января сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных немецких чиновников.

Так, с американским президентом Джо Байденом было согласовано предыдущее решение ФРГ о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких бронетранспортеров Marder. Одновременно с этим Вашингтон направил Киеву партию тяжелых БМП Bradley.

Между тем правительство Великобритании подтвердило, что рассматривает возможность отправки Украине своих танков Challenger-2.

Такая позиция Лондона может усилить давление на Берлин по вопросу поставок оружия Киеву, поскольку в этом случае Германия станет уже не первой страной НАТО, предоставившей Украине тяжелые наступательные вооружения.

Вашингтон, в свою очередь, говорится в материале, не спешит поставлять Киеву свои танки Abrams.

Ранее, 10 января, СМИ сообщили о попытках Франции и Польши повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Киеву танков Leopard. В частности, Варшава, пишет автор статьи в Politico, намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможность передачи танков Leopard Украине. Танки Leopard являются более серьезной и эффективной техникой, нежели боевые машины пехоты Marder, которые ранее Киев получил от Берлина.

В тот же день вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (от партии «Зеленые») и Вольфганг Кубики (от партии СвДП — Свободная демократическая партия) выступили с заявлением относительно того, что Германия якобы не должна останавливаться на отправке Украине Marder, а должна вслед за ними также поставить Киеву и немецкие боевые танки Leopard.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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