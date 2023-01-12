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Welt сочла передачу Польшей танков Украине оскорблением в адрес Шольца

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck
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Предложение Польши поставить Украине танки Leopard в обход Германии станет оскорблением для немецкого канцлера Олафа Шольца, написала газета Die Welt в среду, 11 января.

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«Во время визита на Украину президент Польши Анджей Дуда объявил, что его страна «передаст роту танков Leopard». Но для такой передачи требуется разрешение из Берлина. Сделай он это в одиночку, это стало бы беспрецедентным оскорблением», — пишет газета.

Как отмечается в материале, НАТО одна рота танков состоит из 14 боевых машин. Дуда выразил надежду, что вскоре к озвученному им порыву присоединятся и другие страны. В то же время он отметил, что условием для передачи боевых танков Leopard Украине является «целый ряд формальных требований и разрешений». Однако решение о поставке уже принято в Польше, заметила Welt.

Анджей Дуда анонсировал передачу танков Leopard для нужд украинских боевиков по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским ранее этим же днем, 11 января. Вслед за польской стороной о помощи киевскому режиму, выраженной в передаче систем противовоздушной обороны и зенитных установок, заявил литовский лидер Гитанас Науседа.

Тогда же заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек превращение западной техники, поставленной украинским националистам, в ржавый металлолом. Как указал военный эксперт Виктор Литовкин, подобный жест Польши и Литвы больше напоминает акцию для демонстрации поддержки Украины в ее «благородной борьбе против российской агрессии».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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