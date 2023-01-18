Реклама
Прямой эфир
Мир
Германист Борисов связал назначение Писториуса с поставками Leopard
Общество
В России на фоне дефицита кадров вырос спрос на их аренду
Общество
Суд приговорил экс-мэра Владивостока к 16,5 годам колонии за взятки
Мир
Британцы раскритиковали советы чиновников по выживанию в холода
Мир
Число погибших во время наводнений на Филиппинах достигло 30 человек
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
Блинкен заявил о настрое Запада на «успех Киева на поле боя»
Мир
Азаров назвал условие возобновления переговоров между Украиной и РФ
Экономика
В РФ начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения
Мир
Глава МИД ЮАР раскритиковала США за закон о борьбе с Россией
Мир
Небензя возложил на Украину ответственность за трагедию в Днепре
Экономика
Цена газа может снизиться до уровня $500 за 1 тыс. кубометров
Сюжет:

Блинкен заявил о настрое Запада на «успех Киева на поле боя»

Госсекретарь США Блинкен: Запад адаптирует военную помощь Киеву для его успеха на поле боя
0
Фото: Global Look Press/Ashley Chan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны адаптируют свою военную помощь Украине. Об этом он сообщил 17 января на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Госдепартаменте.

Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

По его словам, западные союзники Украины настроены на то, чтобы Киев попытался «добиться успеха на поле боя». Блинкен отметил, что украинские власти получили мощную военную поддержку со стороны США, Великобритании и многих других стран.

«Мы продолжаем адаптироваться на этом пути. В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела всё необходимое для достижения успеха на поле боя», — заявил госсекретарь.

Он обратил внимание на то, что Запад постоянно предоставляет Украине то, что необходимо в зависимости от ситуации на поле боя. По словам госсекретаря, партнеры Киева намерены убедиться в способности украинских военнослужащих работать с поставляемыми им системами вооружений. По подсчетам Блинкена, Украина на данный момент получила от США в общей сложности около $25 млрд менее чем за год. При этом он указал на тот факт, что в ближайшие дни может быть анонсирован еще один пакет помощи Киеву.

Как отметил Блинкен, самый быстрый способ привести украинский конфликт «к стабильному и прочному концу, перейти к дипломатии, к переговорам — обеспечить Украине сильную позицию на поле боя». При этом требование Москвы к Киеву признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров по урегулированию ситуации, добавил госсекретарь.

В этот же день официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в течение ближайших нескольких месяцев специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Всего планируется подготовить 90–100 человек.

Также Евросоюз (ЕС) перевел Украине первый транш в €3 млрд в рамках программы кредитной помощи.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog. Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут рота танков Challenger 2, пушки AS90, 100 тыс. артиллерийских снарядов, 100 модернизированных ракет, а также запчасти для военной техники.

10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023