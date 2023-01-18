Блинкен заявил о настрое Запада на «успех Киева на поле боя»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны адаптируют свою военную помощь Украине. Об этом он сообщил 17 января на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Госдепартаменте.

По его словам, западные союзники Украины настроены на то, чтобы Киев попытался «добиться успеха на поле боя». Блинкен отметил, что украинские власти получили мощную военную поддержку со стороны США, Великобритании и многих других стран.

«Мы продолжаем адаптироваться на этом пути. В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела всё необходимое для достижения успеха на поле боя», — заявил госсекретарь.

Он обратил внимание на то, что Запад постоянно предоставляет Украине то, что необходимо в зависимости от ситуации на поле боя. По словам госсекретаря, партнеры Киева намерены убедиться в способности украинских военнослужащих работать с поставляемыми им системами вооружений. По подсчетам Блинкена, Украина на данный момент получила от США в общей сложности около $25 млрд менее чем за год. При этом он указал на тот факт, что в ближайшие дни может быть анонсирован еще один пакет помощи Киеву.

Как отметил Блинкен, самый быстрый способ привести украинский конфликт «к стабильному и прочному концу, перейти к дипломатии, к переговорам — обеспечить Украине сильную позицию на поле боя». При этом требование Москвы к Киеву признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров по урегулированию ситуации, добавил госсекретарь.

В этот же день официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в течение ближайших нескольких месяцев специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Всего планируется подготовить 90–100 человек.

Также Евросоюз (ЕС) перевел Украине первый транш в €3 млрд в рамках программы кредитной помощи.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog. Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут рота танков Challenger 2, пушки AS90, 100 тыс. артиллерийских снарядов, 100 модернизированных ракет, а также запчасти для военной техники.

10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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