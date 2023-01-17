ЕС перевел Украине первые €3 млрд в рамках программы помощи на 2023 год
Евросоюз (ЕС) перевел Украине первый транш в €3 млрд в рамках программы кредитной помощи. Об этом во вторник, 17 января, сообщает Еврокомиссия (ЕК).
«Евросоюз направил во вторник первый транш помощи в €3 млрд из программы макрофинансовой помощи объемом €18 млрд», — говорится в заявлении
10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.
16 декабря 2022 года по итогам саммита Евросоюза страны блока утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».
До этого, 12 декабря, главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирования Европейского фонда мира, из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.