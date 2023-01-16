Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Мир
Джонсон напишет книгу о пребывании на посту премьера Великобритании
Мир
В МИД РФ заявили о переносе переговоров Лаврова с иранским коллегой
Мир
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м
Мир
Россия поставила по «Силе Сибири» в КНР рекордные 15,5 млрд куб. м газа
Армия
Российский Су-27 сопроводил над Балтикой патрульный самолет ВМС Германии
Мир
В Финляндии назвали неактуальным возобновление импорта электроэнергии из РФ
Мир
На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов для ВСУ
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель
Мир
Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Мир
Военным ВСУ в Артемовске передали десятки терминалов Starlink
Общество
Двух боевиков приговорили к 14 годам колонии за нападение на Дагестан в 1999 году
Сюжет:

Великобритания направит на Украину бронетранспортеры Bulldog

0
Фото: wikipedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил 16 января, что Лондон поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

Уоллес, выступая в палате общин британского парламента, заявил, что Киев получит сотни бронетранспортеров, включая Bulldog.

Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут рота танков Challenger 2, пушки AS90, 100 тыс. артиллерийских снарядов, 100 модернизированных ракет, а также запчасти для военной техники.

По его мнению, эти поставки могут привести к изменению хода конфликта на Украине.

Несколько дней назад премьер-министр Британии Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В пакет военной помощи также войдут новые артиллерийские системы.

В конце декабря 2022 года Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования.

За месяц до этого Украина получила от Великобритании 1 тыс. зенитных управляемых ракет класса «земля – воздух», а также системы ПВО NASAMS и Aspide от Норвегии, Испании и США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023