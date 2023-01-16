Великобритания направит на Украину бронетранспортеры Bulldog

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил 16 января, что Лондон поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog.

Уоллес, выступая в палате общин британского парламента, заявил, что Киев получит сотни бронетранспортеров, включая Bulldog.

Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут рота танков Challenger 2, пушки AS90, 100 тыс. артиллерийских снарядов, 100 модернизированных ракет, а также запчасти для военной техники.

По его мнению, эти поставки могут привести к изменению хода конфликта на Украине.

Несколько дней назад премьер-министр Британии Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В пакет военной помощи также войдут новые артиллерийские системы.

В конце декабря 2022 года Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования.

За месяц до этого Украина получила от Великобритании 1 тыс. зенитных управляемых ракет класса «земля – воздух», а также системы ПВО NASAMS и Aspide от Норвегии, Испании и США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

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