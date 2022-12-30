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Украина получила партию противоминного оборудования от Великобритании
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Украина получила партию противоминного оборудования от Великобритании

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Evgen Kotenko
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Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования. О передаче последнего пакета помощи в этом году стало известно в пятницу, 30 декабря, из сообщения минобороны Соединенного Королевства.

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Киев получил более 1 тыс. миноискателей немецкой компании Vallon и 100 комплектов для обезвреживания бомб.

«Очередной пакет британской помощи поможет Украине безопасно очищать от мин здания и территории», — заявил глава ведомства Бен Уоллес.

В Минобороны подчеркнули, что поставки продолжатся в 2023 году. Там добавили, что Великобритания непрерывно поддерживала Украину на протяжении всего 2022 года, в течении которого было совершено 240 рейсов, чтобы доставить военную помощь. Поставлялись не только ракеты или сложное оборудование, но и зимняя одежда для солдат.

В ноябре этого года Украина получила от Великобритании 1 тыс. зенитных управляемых ракет класса «земля–воздух», а также системы ПВО NASAMS и Aspide от Норвегии, Испании и США.

Во время общения с журналистами 22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что военные ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, но советские запасы вооружения у них заканчиваются. По его словам, Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину. Кроме того, отметил президент, РФ готова «пощелкать» и системы ЗРК Patriot, которые США намерены вскоре поставить Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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