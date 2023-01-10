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Столтенберг заявил о необходимости ЕС и НАТО усилить помощь Украине

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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Европейский союз и НАТО должны увеличить помощь Украине, заявил во вторник, 10 января, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. <...> Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС.

Киеву уже совокупно выделено €50 млрд, отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Вместе Евросоюз и страны – члены объединения внесли около €50 млрд [на помощь Киеву]», — подчеркнул глава Евросовета.

Днем ранее информагентство AFP сообщило о планах ЕС и альянса укрепить свое военное сотрудничество на фоне конфликта на Украине. В заявлении говорится, что «партнерство выходит на новый уровень», так как «угрозы увеличиваются в масштабах».

ЕС и НАТО должны были подписать совместную декларацию еще в 2021 году, но подписание откладывалось по неизвестным причинам. В сентябре прошлого года Столтенберг написал в Twitter о том, что время для подписания новой декларации Евросоюз – НАТО настало.

В начале января 2023 года Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо разработать план долгосрочной поддержки Украины, так как противостояние с Россией может затянуться.

30 декабря прошлого года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль уведомил о получении от Запада за 10 месяцев более $31 млрд. Кроме того, по его словам, еще около $5,4 млрд Украина получила за счет продажи военных облигаций.

Глава Еврокомисии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 13 декабря отметила, что ЕС с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд. По ее словам, помощь Киеву в 2023 году составит €18 млрд.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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