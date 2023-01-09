ЕС и НАТО намерены усилить свое сотрудничество на фоне конфликта на Украине

Евросоюз и НАТО планируют активизировать свое военное сотрудничество из-за конфликта на Украине. Об этом 9 января сообщает AFP со ссылкой на совместный документ ЕС и альянса.

«Поскольку угрозы и вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, увеличиваются в масштабах, мы выводим наше партнерство на новый уровень», — приводит издание выдержку из совместного заявления сторон.

Согласно тексту декларации о сотрудничестве, которая будет подписана 10 января, ЕС и НАТО хотят увеличить свое сотрудничество на фоне «растущей геостратегической конкуренции» с такими державами, как Россия и Китай, а также в «защите важнейших инфраструктур».

Известно, что в новом соглашении между Евросоюзом и альянсом будет 14 пунктов и оно станет уже третьим подписанным организациями совместным документом.

В рамках документа стороны также снова призвали Россию прекратить проведение специальной военной операции (СВО) на территории Украины и выразили свою поддержку Киеву.

Ранее, 6 января, в НАТО анонсировали подписание третьей совместной декларации о сотрудничестве. Подписание документа состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 января в 11:00 по местному времени (13:00 мск). После этого пройдет совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.

До этого, 23 ноября, китайская газета The Global Times со ссылкой на мнение местных экспертов написала, что Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран ЕС.