Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Странам Запада необходимо разработать план долгосрочной поддержки Украины, так как противостояние с Россией может затянуться. Об этом в воскресенье, 1 января, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в текущей ситуации киевский режим особенно остро нуждается в западной военной поддержке.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной», — рассказал генсек НАТО в интервью Би-би-си.

Как указал Столтенберг, большинство конфликтов заканчивается мирными переговорами. И со стороны Запада необходимо укрепить позиции Киева военной помощью, что позволит заключить мирное соглашение на условиях украинских властей.

Ранее, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 представил свою так называемую «формулу мира», которая включает в себя 10 пунктов. Комплекс предложений украинского лидера затрагивает такие вопросы, как безопасность страны, освобождение военнопленных, территориальная целостность, вывод российских военных.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать завершение спецоперации на основе предложенной Зеленским «формулы мира». Он указал на неготовность к разумному диалогу со стороны Киева, который всеми силами пытается при помощи западных стран добиться вывода российских войск с российских же территорий.

22 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер отмечал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он указывал, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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