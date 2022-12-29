В МИД России отклонили «формулу мира» Зеленского

Руководство России не намерено вести какое-либо обсуждение завершения украинского конфликта на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 декабря.

Он также указал на неготовность к разумному диалогу со стороны украинских властей, которые всеми силами пытаются при помощи западных стран добиться вывода российских войск с российских же территорий.

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и тому подобное. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — подчеркнул министр в интервью «РИА Новости».

Он также напомнил, что Россия не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта с самого начала специальной военной операции (СВО) выражала готовность к переговорам.

«Напомню, что сразу после начала СВО от Владимира Зеленского поступила инициатива сесть за стол переговоров. Мы не стали ее отвергать и согласились на встречу с его представителями. Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно», — сказал Лавров.

Однако, по его словам, вскоре после этого выяснилась полная несамостоятельность президента Украины в принятии важных решений.

«Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», — подытожил Лавров.

Ранее, 27 декабря, лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий также указал на неготовность Украины к переговорам с РФ. Он подчеркнул, что именно Киев выбрал сторону эскалации конфликта, когда вышел из стамбульского переговорного процесса.

До этого, 22 декабря, президент России Владимир Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер сообщал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Свою «формулу мира» Зеленский озвучил на саммите G20 15 ноября. Тогда он назвал 10 пунктов для установления мира. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию окончания спецоперации.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.