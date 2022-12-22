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Путин оценил возможность разрешения конфликта на Украине путем переговоров

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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Президент России Владимир Путин 22 декабря оценил возможность разрешения конфликта на Украине за столом переговоров.

«Все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются на переговорном треке. Мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само запретило себе. Это выглядит необычно, даже странно, я бы сказал», — заявил Путин в ходе пресс-подхода.

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По словам главы государства, все конфликты рано или поздно начинают двигаться к тому, что стороны садятся и договариваются об их завершении. Он также отметил, что цель России не состоит в том, чтобы раскручивать «этот маховик» военного конфликта.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно», — сообщил Путин после заседания Государственного совета.

Ранее в четверг врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что не верят в возможность новогоднего перемирия с Украиной. Пушилин также отметил, что для новогоднего перемирия нет никаких предпосылок.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах, по его мнению, нет смысла.

Вместе с тем российский лидер заявлял, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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