Путин оценил возможность разрешения конфликта на Украине путем переговоров

Президент России Владимир Путин 22 декабря оценил возможность разрешения конфликта на Украине за столом переговоров.

«Все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются на переговорном треке. Мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само запретило себе. Это выглядит необычно, даже странно, я бы сказал», — заявил Путин в ходе пресс-подхода.

По словам главы государства, все конфликты рано или поздно начинают двигаться к тому, что стороны садятся и договариваются об их завершении. Он также отметил, что цель России не состоит в том, чтобы раскручивать «этот маховик» военного конфликта.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно», — сообщил Путин после заседания Государственного совета.

Ранее в четверг врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что не верят в возможность новогоднего перемирия с Украиной. Пушилин также отметил, что для новогоднего перемирия нет никаких предпосылок.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах, по его мнению, нет смысла.

Вместе с тем российский лидер заявлял, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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