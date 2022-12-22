Пушилин и Пасечник усомнились в возможности новогоднего перемирия с Украиной

Врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин 22 декабря заявили, что не верят в возможность новогоднего перемирия с Украиной.

«Как продолжались обстрелы, так и продолжаются», — сказал Пасечник журналистам.

Пушилин также отметил, что для новогоднего перемирия нет никаких предпосылок.

«Наоборот, во время праздников, в том числе и православных, мы всегда видели повышенное количество обстрелов на протяжении всех восьми лет», — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что в Донецке примут меры, чтобы обезопасить людей в новогодние праздники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 17 декабря заявил, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах, по его мнению, нет смысла.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявлял, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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