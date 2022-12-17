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Зеленский признался в призывах других стран начать переговоры с Россией

Зеленский назвал бессмысленными переговоры с РФ, начать которые его призывают другие страны
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Фото: Соцсети
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Некоторые страны предлагают сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним [с президентом России Владимиром Путиным], но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно иное», — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.

Зеленский также выразил сомнение по поводу результативности возможных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

Ранее, 12 декабря, Зеленский озвучил три шага для прекращения конфликта. Первый — предоставление Киеву современной военной техники. Второй — поддержка финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Третьим шагом, по мнению президента Украины, должно быть выполнение предложенной Зеленским ранее «формулы мира» и созыв саммита Global Peace Formula Summit.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя «шаги к миру», заявил, что они ведут к продолжению боевых действий. По его словам, украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Тогда же Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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