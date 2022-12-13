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Песков прокомментировал предложенные Зеленским «три шага к миру»

Песков назвал предложенные Зеленским «три шага к миру» путем к продолжению боевых действий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским «три шага к миру».

«Это три шага к продолжению боевых действий. Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за всё это время. Это реалии, которые произошли из-за той линии, политики, которую проводило на протяжении последних лет 15, а то и 20 руководство Украины и украинский режим сегодняшний», — заявил он.

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Песков подчеркнул, что нынешние реалии говорят о том, что в состав РФ в результате референдумов вошли новые субъекты и это необходимо учитывать.

«Реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно», — резюмировал официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия не рассматривает возможность вывести войска до конца года с территории Украины.

Накануне, 12 декабря, Зеленский заявил о том, что мир на территории Украины может наступить благодаря трем шагам, которые включали новые пакеты военной помощи для Киева, финансовая, энергетическая и социальная поддержка в грядущем году и выполнение предложенной им ранее «формулы мира».

Ранее, 15 ноября, на саммите G20 Зеленский назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию окончания спецоперации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на саммите, заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны в текущей ситуации. Министр также подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей. 4 октября Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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