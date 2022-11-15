Зеленский озвучил свою «формулу мира» из десяти пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира.
«Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. <...> Я представил предложения таких решений — конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами», — подчеркнул украинский лидер во вторник, 15 ноября, в своем обращении.
Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания спецоперации.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Зеленский принимает в нем участие в онлайн-формате. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
На саммите Зеленский также сказал, что новые минские соглашения невозможны. Помимо этого в рамках саммита G20 Зеленский предложил произвести обмен военнопленными с российской стороной по формуле «всех на всех». Он обратил внимание на то, что в эту формулу должны войти также мирные граждане, которые выехали на территорию РФ.
Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. 10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.
2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. Президент РФ Владимир Путин также сказал, что позиция российской стороны по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.