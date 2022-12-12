Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом пообещал быть изобретательнее при обмене Уилана
Мир
Украинский депутат призвал исключить Венгрию из НАТО
Мир
Компания Supercell убрала лутбоксы из компьютерной игры Brawl Stars
Экономика
Путин поручил увеличить зарплаты бюджетникам до их фактического темпа роста
Мир
Орбан высмеял коррупционный скандал в Европарламенте
Мир
Посол РФ в Сербии усомнился в разрешении со стороны НАТО ввести военных на север Косово
Мир
Байден заявил, что США не отправляют войска на Украину
Мир
Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении системы ПРО Patriot в Польше
Мир
Боррель подтвердил отсутствие в ЕС согласия по новым санкциям против РФ
Мир
В Турции открыли месторождение нефти на $12 млрд
Интернет
Blizzard подтвердила недоступность Diablo 4 для игроков из РФ и Белоруссии
Мир
Страны G7 поддержали МАГАТЭ в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Сюжет:

Зеленский перечислил «три шага» на пути к мировому решению ситуации на Украине

Зеленский озвучил три шага для прекращения конфликта во время выступления перед лидерами G7
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мир на территории Украины может наступить благодаря трем шагам, которые президент страны Владимир Зеленский озвучил в ходе своего выступления перед лидерами стран G7 в понедельник, 12 декабря.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«... должна быть продолжена и поддержка Украины в следующем году — так же, как и в этом. Но кроме этого мы должны сделать и давно ожидаемые шаги — то, что ускорит наступление мира. Их три», — сказал он.

Первым шагом он назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойные ракеты. Вторым — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. В частности, гарантировать «надежную защиту украинской энергетики». Третьим шагом на пути к миру станет, по мнению Зеленского, выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit, для определения сроков реализации его формулы.

Ранее, 15 ноября, на саммите G20 Зеленский назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания спецоперации.

Украинский лидер в ходе саммита также заявил, что новые Минские соглашения невозможны, и указал на необходимость гарантий безопасности в рамках «Киевского договора о безопасности». Кроме того, Зеленский предложил произвести обмен военнопленными с российской стороной по формуле «всех на всех». По его словам, в эту формулу должны войти также мирные граждане, которые выехали на территорию РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на саммите, заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны в текущей ситуации. Министр также подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022