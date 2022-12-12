Зеленский перечислил «три шага» на пути к мировому решению ситуации на Украине

Мир на территории Украины может наступить благодаря трем шагам, которые президент страны Владимир Зеленский озвучил в ходе своего выступления перед лидерами стран G7 в понедельник, 12 декабря.

«... должна быть продолжена и поддержка Украины в следующем году — так же, как и в этом. Но кроме этого мы должны сделать и давно ожидаемые шаги — то, что ускорит наступление мира. Их три», — сказал он.

Первым шагом он назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойные ракеты. Вторым — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. В частности, гарантировать «надежную защиту украинской энергетики». Третьим шагом на пути к миру станет, по мнению Зеленского, выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit, для определения сроков реализации его формулы.

Ранее, 15 ноября, на саммите G20 Зеленский назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания спецоперации.

Украинский лидер в ходе саммита также заявил, что новые Минские соглашения невозможны, и указал на необходимость гарантий безопасности в рамках «Киевского договора о безопасности». Кроме того, Зеленский предложил произвести обмен военнопленными с российской стороной по формуле «всех на всех». По его словам, в эту формулу должны войти также мирные граждане, которые выехали на территорию РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на саммите, заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны в текущей ситуации. Министр также подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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