Евросоюз (ЕС) с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд. Об этом во вторник, 13 декабря, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров помощи Украине в Париже.

По ее словам, помощь Киеву в 2023 году составит €18 млрд.

«Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд, и у меня есть хорошая новость: мы достигли соглашения о выделении Украине в 2023 году €18 млрд, то есть €1,5 млрд в месяц», — сказала фон дер Ляйен.

При этом деньги будут выделяться в виде льготных кредитов.

Накануне сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза согласовали увеличение на €2 млрд финансирование Европейского фонда мира (EPF), из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине. В документе также указано, что соответствующее решение посылает «четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров».

В конце ноября стало известно, что Европарламент (ЕП) одобрил новый пакет макрофинансовой поддержки Украины от Евросоюза (ЕС) на сумму до €18 млрд на 2023 год. 10 декабря этот пакет был одобрен Советом ЕС. Уточнялось, что кредит будет иметь льготный 10-летний период. Государства — члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

22 ноября ЕК пообещала выделить Украине транш макрофинансовой помощи в €2,5 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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