Еврокомиссия (ЕК) выделит Украине транш макрофинансовой помощи в €2,5 млрд. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

«Сегодня: следующий платеж макрофинансовой помощи на €2,5 млрд», — написал он на своей странице в Twitter.

Днем ранее стало известно, что Евросоюз дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине. Эти средства пойдут на инициативы по «повышению жизнестойкости» и расширению доступа к качественным общественным услугам на Украине.

До этого, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи тремя траншами — €2 млрд, еще €2,5 млрд во второй половине ноября и €500 млн — в декабре. Первые €2 млрд Украина получила 18 октября. Отмечалось, что эти средства направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

В свою очередь, член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» заявил, что Евросоюзу лучше бы направить средства, выделяемые на помощь Украине, на собственные нужды. При этом он подчеркнул, что ЕС не может отказаться от предоставления Киеву финансовой помощи на фоне давления Вашингтона.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».