Совет ЕС утвердил увеличение Еврофонда мира на €2 млрд для помощи Украине
Главы МИД стран Евросоюза на заседании 12 декабря согласовали увеличение на €2 млрд финансирование Европейского фонда мира (EPF), из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине. Документ с соответствующим решением опубликован на официальном сайте Совета ЕС.
«Совет решил увеличить общий финансовый потолок на €2 млрд в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе. Общее увеличение общего финансового потолка EPF до 2027 года составит до €5,5 млрд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение официально будет оформлено в начале следующего года. В документе также указано, что соответствующее решение посылает «четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров».
О том, что власти стран Евросоюза намерены положить дополнительные средства в Европейский фонд мира, стало известно 8 декабря.
До этого, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских бизнесменов. Для легализации этих операций Евросоюз намерен создать международный суд против России и заручиться с этой целью поддержкой ООН.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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