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ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных активов РФ на €319 млрд

Глава ЕК фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Европейская комиссия (ЕК) предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Об этом 30 ноября сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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«Мы заблокировали €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины», — сказала она в видеообращении.

Фон дер Ляйен добавила, что когда санкции в отношении России будут отменены, указанные средства будут использованы в качестве компенсации для Украины.

Для легализации этих операций Евросоюз намерен создать международный суд против России и заручиться с этой целью поддержкой ООН.

Ранее, 18 ноября, издание Politico сообщило, что Евросоюз заморозил активы РФ на €68 млрд. Уточнялось, что основная часть этих средств, €50 млрд, находится в Бельгии.

14 ноября Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

29 октября еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, замороженные российские резервы можно сохранять в качестве гарантии участия РФ в восстановлении Украины. Он также отметил, что в рамках санкций в ЕС было заморожено имущество 90 россиян и свыше €17 млрд в семи государствах, из них €2,2 млрд — в Германии.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Ряд стран ввели новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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