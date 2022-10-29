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В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов России в случае участия в восстановлении Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Замороженные золотовалютные резервы России объемом €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии участия Москвы в восстановлении Украины, заявил Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

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Его слова приводит издание Swissinfo. Как рассказал Рейндерс, Украина хочет использовать замороженные российские резервы для восстановления страны. И, по его мнению, эти €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии, «как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении».

Он также рассказал, что в рамках санкций в Евросоюзе (ЕС) «было заморожено имущество 90 человек, свыше €17 млрд в семи государствах, 2,2 млрд из них — в Германии».

Ранее депутат Олег Савченко назвал абсолютным беспределом заморозку российских активов. Он также выразил уверенность, что такими действиями Евросоюз накажет сам себя.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России», указал, что Запад фактически украл российские валютные резервы. Он отметил, что недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб российской промышленности, финансовой системе и запугать деловое сообщество, вводя все новые пакеты санкций.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.

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