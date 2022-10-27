В Госдуме назвали беспределом заморозку Евросоюзом российских активов

Депутат Олег Савченко 27 октября прокомментировал новость о том, что Евросоюз (ЕС) в рамках санкционной деятельности в отношении России к сегодняшнему дню заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд.

«Это можно назвать абсолютным беспределом с точки зрения взаимных обязательств, которые были подписаны. Есть какие-то сложности, есть конфликты, есть политические и экономические разногласия, но ни в коем случае это не должно переходить за черту, за которой отсутствуют законы и нормы, которые были утверждены самим же Евросоюзом», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Савченко также выразил уверенность, что такими действиями ЕС накажет сам себя.

«Сложно что-то прогнозировать, потому что здесь ящик Пандоры, только они его открыли и дальше будут сложности, в том числе со своими гражданами, с теми обязательствами, которые у них прописаны в основном законе — в Конституции. Поэтому, я думаю, они будут потом сами же наказаны за такие неправомерные шаги», — заключил депутат.

Как ранее сообщил представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд, санкции коснулись активов 1350 лиц и организаций. Больше всего блокировок было осуществлено в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

25 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что предложение ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины является незаконным и противоречит международному праву. Как заметил Песков, заморозка активов России зарубежными странами является посягательством на собственность: государственную и частную.