В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины

Предложение Евросоюза (ЕС) использовать замороженные активы России для восстановления Украины является незаконным и противоречит международному праву. Об этом заявил 24 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом очень многие активы сейчас фактически сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем «коллективный Запад». В том числе и наши золотовалютные резервы. Это незаконные действия, они против международного права», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Как заметил Песков, заморозка активов России зарубежными странами является посягательством на собственность: государственную и частную. Такие действия «разрушают основу основ для той системы экономических отношений, которые существуют в мире», поэтому с ними будут бороться, указал представитель Кремля.

«Будем изыскивать возможности бороться с этим. Но надо признать, что тот факт, что западные страны отказывают нашим предпринимателям оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что поле для маневра весьма ограничено. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки», — заявил Песков.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России», указал, что Запад фактически украл российские валютные резервы. Он отметил, что недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб российской промышленности, финансовой системе и запугать деловое сообщество, вводя все новые пакеты санкций.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.