Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию замороженных российских активов

Целью Евросоюза (ЕС) является не заморозка российских активов, а их конфискация. Об этом во вторник, 25 октября, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на международной донорской конференции в Берлине, посвященной восстановлению Украины. Трансляцию конференции вел YouTube-канал El Pais.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения», — сказал она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины является незаконным и противоречит международному праву. Как заметил Песков, заморозка активов России зарубежными странами является посягательством на собственность: государственную и частную.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что Запад фактически украл российские валютные резервы. Он отметил, что недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб российской промышленности, финансовой системе и запугать деловое сообщество, вводя все новые пакеты санкций.

6 октября в ЕК сообщили «Известиям», что общая сумма заблокированных ЕС активов российских граждан по состоянию на 30 сентября составляет €16,5 млрд. В ведомстве отметили, что сейчас ЕС ищет способы конфискации и передачи Киеву этих средств.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что ЕС сможет принять в октябре директиву, чтобы конфисковать российские активы и передать их на восстановление Украине. Тогда в ЕК не прокомментировали эту информацию.

Еще в конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.