ЕС заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд

Евросоюз (ЕС) в рамках санкционной деятельности в отношении России к сегодняшнему дню заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд. Об этом сообщил в четверг, 27 октября, представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд в эфире радио ORF.

«Мы добились прогресса, в апреле мы начали с примерно €6,7 млрд, а на сегодня эта сумма уже составляет €17,5 млрд», — заявил Виганд, говоря о заморозке российских активов.

По словам представителя ЕК, санкции коснулись активов 1350 лиц и организаций. Больше всего блокировок было осуществлено в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

«Всё это вопрос эффективного соблюдения [санкций], чего мы и добиваемся. Мы создали собственную рабочую группу, в рамках которой регулярно работаем со странами-членами, чтобы обеспечить эффективное применение санкций и заморозку [активов]. Некоторым странам-членам еще предстоит выполнить свою домашнюю работу», — подчеркнул Виганд.

25 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины является незаконным и противоречит международному праву. Как заметил Песков, заморозка активов России зарубежными странами является посягательством на собственность: государственную и частную.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что Запад фактически украл российские валютные резервы. Он отметил, что недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб российской промышленности, финансовой системе и запугать деловое сообщество, вводя всё новые пакеты санкций.

6 октября в ЕК сообщили «Известиям», что общая сумма заблокированных ЕС активов российских граждан по состоянию на 30 сентября составляет €16,5 млрд. В ведомстве отметили, что сейчас ЕС ищет способы конфискации и передачи Киеву этих средств.

Еще в конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.