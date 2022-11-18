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Politico сообщила о заморозке ЕС российских активов на €68 млрд

Politico: ЕС заморозил российские активы на €68 млрд
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Laurie Dieffembacq
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Европейский союз (ЕС) заморозил российские активы на €68 млрд. Об этом сообщила газета Politico в пятницу, 18 ноября.

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«ЕС заморозил в общей сложности €68 млрд российских активов, большая часть которых находится в Бельгии, согласно внутреннему документу Еврокомиссии (ЕК)», — пишет газета.

По информации издания, на Бельгию приходится €50 млрд из всех замороженных активов РФ. Люксембург занимает второе место с €5,5 млрд, передает «Газета.Ru». Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов.

В статье также отмечается, что ЕК всё еще ожидает принятия советом решения о признании уклонения от санкций преступлением ЕС, что, по словам авторов материала, облегчило бы конфискацию активов в случае осуждения по уголовному делу.

При этом Польша, говорится в статье, мешает процессу. «Проблема — как ни странно — в Польше, которая, согласно документу, застопорила процесс. По словам одного из дипломатов, хотя Варшава полностью поддерживает это решение, ей сначала необходимо принять национальный закон, что она и делает в настоящее время», — заключили авторы материала.

Ранее, 14 ноября, Генеральная ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

Тогда же первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что механизм взимания выплат с РФ является попыткой создать закон для присвоения российских активов.

На следующий день глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И заявили, что отрицательно отнеслись к резолюции ГА ООН о конфискации российских активов для якобы компенсаций Украине.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.

Ранее, в марте, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. По его словам, Запад начал экономическую войну против России.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.

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