ЕП одобрил пакет поддержки Украины на сумму до €18 млрд

Европарламент (ЕП) одобрил новый пакет поддержки Украины от Евросоюза (ЕС) на сумму до €18 млрд на 2023 год. Об этом заявила 24 ноября глава ЕП Роберта Метсола.

Голосование по очередному пакету кредитной макрофинансовой поддержки для Украины, который предложила Еврокомиссия (ЕК), прошло на пленарной сессии.

«В рекордно короткие сроки Европарламент только что одобрил €18 млрд для Украины», — сообщила Метсола на своей странице в Twitter.

Ранее в четверг стало известно, что власти Венгрии намерены передать Киеву €187 млн своей доли из общеевропейского кредита, о чем говорится в тексте указа венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

23 ноября газета Politico написала, что запасы вооружения в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников.

До этого, 22 ноября, ЕК пообещала выделить Украине транш макрофинансовой помощи в €2,5 млрд.

Ранее, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи тремя траншами — €2 млрд, еще €2,5 млрд во второй половине ноября и €500 млн — в декабре. Первые €2 млрд Украина получила 18 октября. Отмечалось, что эти средства направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

До этого, 9 ноября, ЕК внесла предложение о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. За день до этого о планах выделить €18 млрд сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, Украина получит помощь, состоящую из льготных кредитов, на очень выгодных условиях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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