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ЕП одобрил пакет поддержки Украины на сумму до €18 млрд

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Фото: Global Look Press/IMAGO/ELYXANDRO CEGARRA
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Европарламент (ЕП) одобрил новый пакет поддержки Украины от Евросоюза (ЕС) на сумму до €18 млрд на 2023 год. Об этом заявила 24 ноября глава ЕП Роберта Метсола.

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Голосование по очередному пакету кредитной макрофинансовой поддержки для Украины, который предложила Еврокомиссия (ЕК), прошло на пленарной сессии.

«В рекордно короткие сроки Европарламент только что одобрил €18 млрд для Украины», — сообщила Метсола на своей странице в Twitter.

Ранее в четверг стало известно, что власти Венгрии намерены передать Киеву €187 млн своей доли из общеевропейского кредита, о чем говорится в тексте указа венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

23 ноября газета Politico написала, что запасы вооружения в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников.

До этого, 22 ноября, ЕК пообещала выделить Украине транш макрофинансовой помощи в €2,5 млрд.

Ранее, 14 октября, издание Bloomberg сообщило о планах ЕС предоставить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи тремя траншами — €2 млрд, еще €2,5 млрд во второй половине ноября и €500 млн — в декабре. Первые €2 млрд Украина получила 18 октября. Отмечалось, что эти средства направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

До этого, 9 ноября, ЕК внесла предложение о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. За день до этого о планах выделить €18 млрд сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, Украина получит помощь, состоящую из льготных кредитов, на очень выгодных условиях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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