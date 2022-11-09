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Еврокомиссия предложила выделить Украине €18 млрд в 2023 году

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен: предлагаем Украине пакет поддержки в размере €18 млрд на 2023 год
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Европейская комиссия (ЕК) внесла предложение о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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«Мы предлагаем пакет поддержки в размере €18 млрд на 2023 год. Это финансирование регулярными траншами, чтобы помочь восстановлению в краткосрочной перспективе и укрепить институты», — написала она в Twitter.

Накануне о планах выделить €18 млрд сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, Украина получит помощь, состоящую из льготных кредитов, на очень выгодных условиях. Он добавил, что ЕК ожидает позитивную реакцию министров на это предложение.

3 ноября агентство Bloomberg сообщало, что первый транш помощи Киеву со стороны ЕК в размере около €18 млрд поступит на Украину уже в январе 2023 года.

Позднее, 7 ноября, агентство со ссылкой на главу венгерского МИДа Петера Сийярто также сообщило, что Венгрия выступит против плана Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместно собранных средств.

До этого, 21 октября, фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о необходимости получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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