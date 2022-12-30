Премьер Украины заявил о получении за 10 месяцев более $31 млрд от Запада

За 10 месяцев 2022 года западные партнеры передали Украине более $31 млрд. Об этом 30 декабря сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, еще около $5,4 млрд Украина получила за счет продажи военных облигаций.

В публикации Шмыгаль также обратил внимание на то, что украинская сторона «каждую неделю ведет переговоры, чтобы мобилизовать больше поддержки».

При этом он отметил, что две трети всех средств, которые поступили в бюджет Украины, якобы являются внутренним ресурсом страны, полученным за счет оплаты украинцами налогов, пошлин, покупки облигаций.

Глава Еврокомисии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 13 декабря заявила, что Евросоюз (ЕС) с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд. По ее словам, помощь Киеву в 2023 году составит €18 млрд.

12 декабря главы МИД стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд финансирования Европейского фонда мира (EPF), из бюджета которого оплачиваются расходы на военную помощь Украине. В документе также указано, что соответствующее решение посылает «четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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