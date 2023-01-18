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CNN узнал о подготовке США крупного пакета военной помощи Киеву

CNN: США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украины, в который при этом не будут включены танки. Об этом 18 января сообщил телеканал CNN.

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Об этом изданию сообщили два чиновника, знакомых с планами американских властей. О пакете будет официально объявлено в ближайшие дни.

Телеканал отметил, что отказ от поставок американских танков происходит на фоне сообщений о передаче Украине аналогичной техники со стороны европейских стран, таких как Великобритания и Польша. В этой связи, отмечает CNN, США начинают выглядеть более осторожными, чем их союзники.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что между странами НАТО ведутся консультации по поводу отправки танков на Украину. Кроме этого, он заявил, что Киеву необходимо больше систем противовоздушной обороны, запчасти для техники и боеприпасы.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Также 17 января Пентагон сообщил о старте обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользованию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных в течение нескольких месяцев.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году.

Москва приняла решение о проведении спецоперации на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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