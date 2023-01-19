AP узнало о размере нового пакета военной помощи США Украине

Вашингтон может предоставить Украине очередной пакет военной помощи на $2,6 млрд. Об этом 18 января сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что в новый пакет могут войти порядка 100 американских боевых бронированных машин Stryker и по меньшей мере 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

По информации агентства, Stryker может перевозить полный отряд из девяти пехотинцев и экипаж из двух человек. Он оснащен 30-милимметровой пушкой, пулеметом или гранатометом и может развивать скорость до 100 км/ч. Stryker является более проворным, быстрым и экономичным, чем Bradley за счет восьми колес.

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что Вашингтон планирует включить в очередной пакет военной помощи Украине несколько американских Stryker, однако в нем не будет танков Abrams.

Тогда же телеканал CNN подчеркнул, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины, в который при этом не будут включены танки. По информации телеканала, отказ от поставок американских танков происходит на фоне сообщений о передаче аналогичной техники со стороны европейских стран, таких как Великобритания и Польша.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Пентагон 17 января сообщил о старте обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользованию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных в течение нескольких месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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