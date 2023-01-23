Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Латвия понизит уровень дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
Спорт
Охранник на Australian Open попытался отобрать у фанатов сербский флаг
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЕС расширить санкции против производства БПЛА РФ
Мир
Венгрия не поддержит мешающие ядерному сотрудничеству с РФ санкции
Мир
Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией
Происшествия
Особняк XIX века загорелся в центре Москвы
Экономика
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Общество
Школьница получила 6,5 года колонии за убийство матери в Бердске
Сюжет:

Политолог объяснил агрессивную позицию Польши по поставкам Leopard 2 Киеву

Политолог Мезюхо: Польша выступает за поставки Leopard 2 Киеву, так как ей нужно продолжение конфликта на Украине
0
Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог Иван Мезюхо 23 января объяснил «Известиям», почему Польша занимает столь агрессивную позицию в отношении поставок немецких танков Leopard 2 Киеву.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия якобы попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Киеву танков Leopard 2.

«Ах моська! Знать она сильна, что лает на слона. Вот польский замминистра выглядит как моська, которая лает на слона — на [канцлера Германии Олафа] Шольца. Мощь Польши с Германией несопоставима. Никакой международной изоляции в связи с неудовлетворением хотелок Украины не будет. Но частично эти хотелки Шольц все-таки удовлетворит. Я убежден, что «Леопарды» будут поставлены на Украину, но не в том количестве, в котором бы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому хотелось», — выразил мнение Мезюхо.

По словам политолога, Польша занимает довольно агрессивную позицию по данному вопросу, поскольку Варшава «крупно вложилась в этот конфликт и желает приобрести компенсационные средства со стороны США и ЕС».

Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву
В очередной пакет для Украины не вошла тяжелая бронетехника

«А во-вторых, Польша, на мой взгляд, вынашивает планы по завоеванию украинских территорий, а для этого нужно продолжение боевых действий. Соответственно, нужно финансирование боевых действий со стороны коллективного Запада, который во внешнеполитическом векторе поддерживает русофобию», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Мезюхо сравнил Зеленского с непослушным ребенком, который постоянно просит родителей купить ему что-то, а Шольца — с родителем «со слабой психикой», который идет на поводу у чада.

Ранее, 22 января, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Газета Süddeutsche Zeitung написала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

В то же время Зеленский считает, что поставки нескольких десятков западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на передовой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023