Политолог объяснил агрессивную позицию Польши по поставкам Leopard 2 Киеву

Политолог Иван Мезюхо 23 января объяснил «Известиям», почему Польша занимает столь агрессивную позицию в отношении поставок немецких танков Leopard 2 Киеву.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия якобы попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Киеву танков Leopard 2.

«Ах моська! Знать она сильна, что лает на слона. Вот польский замминистра выглядит как моська, которая лает на слона — на [канцлера Германии Олафа] Шольца. Мощь Польши с Германией несопоставима. Никакой международной изоляции в связи с неудовлетворением хотелок Украины не будет. Но частично эти хотелки Шольц все-таки удовлетворит. Я убежден, что «Леопарды» будут поставлены на Украину, но не в том количестве, в котором бы [президенту Украины Владимиру] Зеленскому хотелось», — выразил мнение Мезюхо.

По словам политолога, Польша занимает довольно агрессивную позицию по данному вопросу, поскольку Варшава «крупно вложилась в этот конфликт и желает приобрести компенсационные средства со стороны США и ЕС».

«А во-вторых, Польша, на мой взгляд, вынашивает планы по завоеванию украинских территорий, а для этого нужно продолжение боевых действий. Соответственно, нужно финансирование боевых действий со стороны коллективного Запада, который во внешнеполитическом векторе поддерживает русофобию», — подчеркнул эксперт.



Кроме того, Мезюхо сравнил Зеленского с непослушным ребенком, который постоянно просит родителей купить ему что-то, а Шольца — с родителем «со слабой психикой», который идет на поводу у чада.

Ранее, 22 января, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Газета Süddeutsche Zeitung написала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

В то же время Зеленский считает, что поставки нескольких десятков западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на передовой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».