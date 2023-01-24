Польша официально попросила ФРГ разрешить передать Киеву танки Leopard 2

Варшава официально обратилась к Берлину с просьбой разрешить передать Киеву танки Leopard 2. Об этом сообщил 24 января в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2», — написал он в Twitter.

По его словам, это общее дело, так как речь идет о безопасности Европы.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу.

При этом 22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставки нескольких десятков западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на передовой.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».