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Германия не будет препятствовать поставкам Польши танков Leopard Киеву

Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин не против, если третьи страны поставят Киеву танки Leopard
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву. Об этом 22 января заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире французского телеканала LCI.

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«В настоящее время этот вопрос не был задан, однако если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути», — ответила Бербок на вопрос, что произойдет, если Польша поставит Украине танки Leopard 2 без одобрения Германии.

Ранее в этот день председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что поставки даже одного американского танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала отправлять Киеву немецкие танки Leopard 2. По его словам, Германия ждет, пока американская сторона возьмет на себя инициативу.

Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя. Между тем 22 января Варшава заявила о намерении передать Украине танки Leopard даже без разрешения Германии.

Как пояснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, если Берлин не даст согласия на поставку этих танков, то Варшава создаст меньшую коалицию государств, готовых поделиться с Украиной не только Leopard 2, но и другой бронетехникой.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Ранее, 18 января, газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон в свою очередь поставит Украине свои танки Abrams.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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