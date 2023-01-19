США объяснили отказ в передаче танков Abrams Украине дорогим обслуживанием

Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны обслуживания этой техники. Об этом заявила в четверг, 19 января, на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Abrams — это танки, которые требуют реактивного топлива. <...> Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делают ненужным сейчас предоставление их украинской стороне», — отметила она.

Представитель ведомства подчеркнула, что американская сторона делает всё возможное для поддержки Киева.

Кроме того, Сингх отметила право Германии самостоятельно принимать решения по поводу оказываемой Украине помощи.

Ранее в этот день Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщал, что США не стремятся передавать Украине танки Abrams не только из-за высоких затрат на их обслуживание, но и исходя из понимания того, что организация тренировочного процесса украинских военных займет внушительное время и они не успеют научиться пользоваться танками Abrams до наступления весны.

Также в этот день немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2 уже в 2023 году. Отмечается, что компания также готова передать отремонтированные британские танки Challenger 1 для нужд украинской армии.

Накануне, 18 января, газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

Кроме того, в этот день телеканал CNN сообщил, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в который, однако, не будут включены танки. По мнению телеканала, Вашингтон в связи с этим начинает проводить более осторожную политику, чем его союзники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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