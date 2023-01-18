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СМИ узнали об условии ФРГ для поставок танков Leopard 2 на Украину

SZ: Шольц разрешит поставку Украине танков Leopard, если США поставят Abrams
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Германия готова поставить танки Leopard 2 Украине при условии того, что США передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams. Об этом 18 января сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.

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«Канцлер [ФРГ Олаф Шольц], очевидно, готов поставить Украине танки Leopard 2. Но только при условии, что США также предоставят боевые танки», — говорится в материале.

Отмечается, что Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

В статье напомнили, что в пятницу, 20 января, состоится заседание контактной группы по Украине, в котором от Германии примет участие новый министр обороны Борис Писториус (СДПГ). При этом на данный момент неясно, будет ли соглашение о поставках танков.

Ранее в этот день газета Iltalehti сообщила, что страны объединенных экспедиционных сил Великобритании (JEF) склоняют Финляндию к поставкам танков Leopard Украине. Ожидается, что 19 января министр обороны королевства Бен Уоллес посетит военную базу в Эстонии и сообщит дополнительную информацию о поставках бронетехники на Украину.

От Финляндии, в частности, ждут, что она предоставит Украине несколько танков Leopard.

17 января Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

При этом как показал опрос аналитической компании YouGov, проведенный с 16 по 21 декабря, большинство жителей Германии не поддерживают требования о военной помощи Украине в виде танков немецкого производства.

Кроме того, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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