В реактивном поиске: для чего Эстонии рекордные закупки оружия

Эстония заключила крупнейшую оружейную сделку в своей истории — республика потратит $200 млн на американские РСЗО HIMARS. Контракт также предусматривает поставку боеприпасов, средств связи, обучение военнослужащих и технического персонала. Одновременно Таллин увеличивает численность своей армии, возводит новые объекты военной инфраструктуры, раздувает оборонный бюджет. «Известия» разбирались в том, к чему приведет такая политика.

Что за сделка

Эстония купит у США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Контракт также предусматривает поставку боеприпасов, средств связи, обучение военнослужащих и технического персонала. Сумма сделки составит $200 млн, это крупнейшая в истории республики закупка оружия.

В реактивном поиске Американская система HIMARS на военной базе в Японии в 2022 году Фото: Global Look Press/AFLO

Количество установок не называется, первые поставки ожидаются в 2024 году. В Государственном центре оборонных инвестиций подчеркнули, что Таллин получит ракеты разного типа с дальностью стрельбы от 70 до 300 км. При этом расстояние от эстонской госграницы до Санкт-Петербурга составляет 185 км.

В Минобороны Эстонии заявили, что преимуществом HIMARS считают возможность стрелять с закрытых позиций по целям в глубоком тылу противника. «Эти установки — новый и важный шаг в развитии обороноспособности Эстонии. Они позволят решительно воздействовать на противника еще до того, как он вступит в соприкосновение с нашими пехотными частями», — сказал представитель оборонного ведомства Каарел Мяэсалу.

Какое еще оружие покупают

Эстония активно укрепляет свои вооруженные силы. В бюджет на 2022 год заложены рекордные траты на оборону за все годы независимости республики — €750 млн (для сравнения, общий объем доходов эстонского бюджета в 2022 году — €13 млрд) . Весной нынешнего года власти обнародовали планы на ближайшие годы. До 2026 года Таллин намерен потратить на военные нужды €3 млрд, а вместе с выделенным правительством дополнительным финансированием — €3,8 млрд.

В реактивном поиске Фото: Getty Images/Alexander Koerner

Эти деньги израсходуют в том числе на закупку нового оружия. В частности, Таллин договорился с Польшей о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, с Израилем — о покупке противотанковых ракетных комплексов Spike-SR. Эстонцы также получат новые партии уже имеющихся у них самоходных гаубиц K9, морских мин из Финляндии и противокорабельных ракет Blue Spear.

Готовится тендер на закупку 200 бронетранспортеров. «Подразделения должны быть в состоянии быстро передвигаться по полю боя. Для этого нам нужна техника с колесными базами 4x4 и 6x6. Ищем партнера, который поставит транспорт к концу 2024», — говорит руководитель отдела закупок Центра оборонных инвестиций Ивар Янсон.

В реактивном поиске Фото: Global Look Press/dpa/Felix Kästle

Кроме того, Таллин готовится заказать армейские внедорожники, грузовики и спецтехнику — краны и буксиры. Планируется получить до 2000 таких машин, потратить на них €410 млн. «Первые транспортные средства в рамках этой сделки должны появиться в Эстонии уже в III или IV квартале 2023 года. Мы нуждаемся в том числе в грузовиках для перевозки боеприпасов, они могут быть как на базе контейнеровозов, так и обычных грузовиков», — объясняет представитель Центра оборонных инвестиций Эрко Сепри.

Ждут дополнительные контингенты НАТО

Эстонские власти также добиваются увеличения контингента НАТО. В феврале чиновники рапортовали об успехе — Великобритания тогда удвоила свое присутствие на военной базе Тапа до 1,7 тыс. человек, были доставлены также дополнительные танки и бронетранспортеры. В свою очередь, Пентагон прислал истребители-невидимки F-35 и ударные вертолеты.

Позже, правда, Таллин ждало разочарование — британские СМИ сообщили, что батальон численностью 700 человек в конце года вернется домой. Поэтому теперь эстонские чиновники настаивают на том, что увеличенный контингент должен базироваться в республике на постоянной основе. Канцлер министерства обороны Кусти Сальм говорит, что Эстония готова разместить боевые подразделения численностью до 5 тыс. человек.

В реактивном поиске Фото: Getty Images/NurPhoto/Artur Widak

Дополнительная военная инфраструктура строится в том числе для размещения боевых соединений НАТО. Так, на аэродроме Раади в окрестностях Тарту возводят новый военный городок и Центр военной медицины. На юге страны расширяют полигон Нурсипалу. В приграничных с Россией районах начали строить 15 новых радарных позиций, собираются создать отдельную систему обнаружения и нейтрализации дронов.

Расширяют свою армию

Увеличивается и эстонская кадровая армия. Сейчас в сухопутных войсках служит около 10 тыс. человек. Правительство страны приняло решение в ближайшем будущем довести численность до 20 тыс. человек. «Если суммировать наши нынешние подразделения, новые части и ожидаемое усиление союзников, то вместе это должно удвоить боеспособность эстонской армии. Наша военная структура будет насчитывать более 50 тыс. человек», — предупреждает канцлер минобороны Кусти Сальм.

Расширяется программа армейского призыва. Если в 2022 году на срочную службу призвали 3,5 тыс. человек, то к 2026 году число призывников возрастет до 4 тыс. человек. Общая сумма затрат на расширение программы (пособия, питание и возмещение транспортных расходов призывникам) составит €27 млн в год. Обсуждается также увеличение продолжительности срочной службы. Если сейчас в зависимости от рода войск она длится 8–11 месяцев, то в ближайшем будущем может достигнуть 12 и даже 18 месяцев.

В реактивном поиске Фото: Global Look Press/dpa Christophe Gateau

Расширяется и эстонское военизированное ополчение «Кайтселийт». Эта структура позволяет эстонцам получать и совершенствовать военные навыки без отрыва от гражданской жизни, новые члены организации проходят базовый солдатский курс. Составленный до 2026 года план развития предусматривает увеличение числа ополченцев с нынешних 25 тыс. до 30 тыс. человек.

При этом эстонские СМИ подчеркивают возросший энтузиазм ополченцев. Так, в отделении «Кайтселийта» в Нарве говорят, что проблем с кадрами нет. «После февраля у нас очень большой приток. И самое позитивное, что к нам стали приходить отслужившие ребята: сержанты, унтер-офицеры и специалисты», — отмечает помощник командира боевой роты Вадим Фрик.

К чему приведет

Эксперты говорят, что смысла в укреплении эстонской армии нет. «Никто не собирается на Эстонию нападать, у России точно нет таких планов. Далее — если кто-то напасть всё-таки решит, то долго боевые действия не продлятся. Прибалтийский театр военных действий практически невозможно оборонять. Об этом говорят и российские, и западные эксперты», — объясняет президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он добавляет, что эстонский бюджет формируется в том числе за счет дотаций Евросоюза.

В реактивном поиске Фото: Getty Images/Sean Gallup

— Рекордные деньги при этом будут потрачены на американские РСЗО. То есть Вашингтон с помощью своего прибалтийского сателлита получает европейские деньги. Страны ЕС таким образом вместо поддержки своего ВПК поддерживают американский. Вашингтон в данном сюжете занимает самую выгодную позицию, — говорит «Известиям» собеседник.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отмечает, что у Эстонии много других проблем.