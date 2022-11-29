Вандалы в законе: Эстония объявила войну советским памятникам

Минувшим летом при правительстве Эстонии была создана комиссия, которой вменили в обязанность составить каталог еще оставшихся в стране советских памятников и назвать те из них, которые предстоит демонтировать. На днях комиссия завершила подготовку своего отчета, рекомендовав к сносу или «замене» 244 монумента. На данный момент убрано уже 56 из них — поскольку многие эстонские самоуправления начали расправу с памятниками, не дожидаясь рекомендаций свыше. Подробности — в материале «Известий» .

Ничего святого

Всего комиссия осмотрела 322 памятника. 74 из них были найдены «нейтральными», а все прочие решено либо снести полностью, либо изуродовать. В числе тех монументов, которые пока пощадили, оказался, в частности, мемориал Техумарди на острове Сааремаа и расположенная там братская могила солдат-освободителей. Тем не менее чиновники распорядились заменить в ближайшее время табличку с текстом на мемориале, поясняющую, в память кого он возведен.

Что касается мемориала Маарьямяэ в Таллине, с которого уже убрали таблички с наименованиями советских военных частей, освобождавших столицу Эстонии от нацистов в 1944 году, но пока еще не демонтировали полностью, то тут мнения членов комиссии разошлись. Однако уже сейчас раздаются предложения о демонтаже, поскольку он якобы установлен на месте, где некогда находилось кладбище немецкой армии.

Помимо этого комиссия пока так и не пришла к однозначному выводу относительно судьбы знаменитого «Бронзового солдата». В 1947 году его установили в таллинском районе Тынисмяги, а в 2007-м с международным скандалом перенесли на Военное кладбище. Члены комиссии сообщили, что пока не будут формировать оценку в отношении советских памятников, находящихся на данном кладбище, так как это, по их словам, «требует более широкого общественного обсуждения».

Вандалы в законе Памятник «Бронзовый солдат» на Военном кладбище в Таллине Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

А вот, к примеру, советский памятник Неизвестному солдату, открытый в 1975 году в городе Силламяэ, по оценке комиссии, обязательно должен быть снесен. «Мы имеем дело с «красным» памятником, потому что это пропагандистский объект, воздвигнутый в идеологических целях. Нет никакой исторической подоплеки, почему на этом месте должен быть какой-то мемориал», — сочла комиссия, порекомендовав, после того как памятник снесут, отдать его барельефы в коллекцию эстонского Военного музея. По тем же основаниям в Силламяэ приговорили к уничтожению еще один монумент, посвященный 40-летию победы СССР в Великой Отечественной войне.

Надо сказать, что ликвидировать советские монументы в Эстонии начали, не дожидаясь вердикта комиссии. На данный момент демонтировано уже 56 памятников. В ряде случаев одновременно с уничтожением монументов производилась и эксгумация находившихся рядом с ними воинских братских кладбищ. В июле, августе и сентябре власти постановили эксгумировать в общей сложности 40 массовых захоронений, а останки перезахоронить там, где, по словам эстонских чиновников, мертвые солдаты «перестанут служить советской идеологии».

Вандалы в законе Братская могила советских воинов в Раквере Фото: yandex.ru/maps

Так, 13 июля была вскрыта могила с останками советских воинов, находившаяся в центре города Раквере. 8 августа раскопали могилу советских солдат в городе Пярну и убрали находившийся над ней памятник. Захоронение находилось в городском Старом парке. Останки решили перезахоронить на местном кладбище, и туда же перенесли и сам монумент. «Городское пространство станет лучше, чище и будет соответствовать нашим желаниям, воле и эпохе», — радуется вице-мэр Пярну Меэлис Кукк. Аналогично убрали с людных мест мемориалы, находящиеся в волостях Тюри, Эммасте, Ныо и Вызу. А власти города Тарту демонтировали монумент с надписями на русском и эстонском языках «Тарту помнит и благодарен своим защитникам и освободителям».

«Нечего тут обсуждать!»

Рассмотрев случаи уже произведенной ликвидации нескольких десятков памятников, комиссия их одобрила. Впрочем, в нескольких случаях комиссия рекомендовала «удалить надгробную часть памятника, но по возможности сохранить скульптуру». В составленном обзоре также указывается, что некоторые из монументов, демонтированных еще до получения соответствующих рекомендаций, оказались разбиты в процессе демонтажа. Так произошло, например, с советским памятником в городе Эльва, снос которого комиссия поддержала. Кроме того, внимание чиновников оказалось обращено даже на могильные плиты — признано, что в ряде случаев они не являются «нейтральными». Например, членов комиссии не устроило, что у подножия памятника у братской могилы в парке мызы Кехтна установлена мемориальная доска с текстом «Бойцам Советской армии, павшим в Великой Отечественной войне». Теперь подобные таблички предстоит заменить на «нейтральные», с надписями «Жертвы Второй мировой войны».

Фото: wikimapia.org Братская могила в парке мызы Кехтна

Ранее звучало предложение устраивать общественные дебаты по судьбе каждого памятника. Но министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу высказался решительно против. По его мнению, народ, проголосовав за правящих политиков, уже дал им карт-бланш на любые действия, а «эта общественная дискуссия нас сейчас только связывает». Министр задался вопросом: «Советский памятник, да и любой памятник — он предмет сам по себе? Интенция, в связи с которой он возведен, вторична? Или наоборот? Я всё же считаю важной идею, в связи с которой он установлен», — высказался министр. «Интенцию» памятников советским солдатам он считает решительно неприемлемой. Рейнсалу подытожил свою позицию: «Красные монументы нужно удалить. Цель — сделать это еще в течение нынешнего года. Этот процесс сейчас сдвинулся, он больше не стоит на месте. Это нас не может не радовать».

Глава «ликвидационной» комиссии Аско Кивинук заявил, что монументы, попавшие в список на уничтожение, будут демонтированы при первой же возможности. В частности, по словам Кивинука, предполагается ликвидировать 133 памятника, установленных на военных кладбищах, а останки покоящихся там солдат — перезахоронить. «В одних могилах похоронены несколько павших, а в других — сотни. Где их похоронят? Сегодняшняя практика такова, что в сотрудничестве с местным самоуправлением их хоронят на ближайшем кладбище», — пояснил чиновник. К слову сказать, Аско Кивинук — единственный известный из членов комиссии, имена остальных засекречены.

Стереть память

Борьбы с памятниками правительству Эстонии показалось мало, и оно решило пойти на еще более радикальные меры — стереть из публичного пространства любые следы советской символики. Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг (член правой партии «Отечество») заявила: «Задача законопроекта проста — избавить страну от символов, которые угрожают нашей безопасности. Кроме того, если мы ждем интеграции русскоязычных жителей страны, чтобы у нас было одинаковое понимание истории, то этого трудно достичь, если у нас существуют монументы, символизирующие ложное представление об истории», — подчеркнула министр юстиции. Она выразила опасения по поводу того, что в Эстонии у советских памятников проходят митинги представителей русской общины страны, протестующих против ущемления своих прав, — с этой практикой, по мнению министра, пора заканчивать.

Вандалы в законе Демонтаж советского танка-памятника Т-34 в Нарве Фото: Global Look Press/IMAGO/Eero Vabamägi

Однако против этого законопроекта взбунтовались некоторые представители эстонской интеллигенции, обратившие внимание, что под предлогом борьбы с советским наследием власти собираются уничтожить в том числе и объекты, имеющие немалую культурную ценность. «Ни одна коалиция, тем более партия, не имеет права решать за всё общество, поскольку культура принадлежит всем. Это наше наследие. Да, оно непростое, но об этом надо говорить, а не просто рушить. Культура — не для разрушения. Мы не можем стереть с лица земли все проявления советского искусства, в том числе архитектуру», — подчеркнула профессор-искусствовед Криста Кодрес.

Среди недовольных оказались также профессор кафедры истории культуры Таллинского университета Марек Тамм и доцент эстонской Художественной академии Рийн Алаталу. По мнению Тамма, «нужна очень богатая фантазия, чтобы углядеть в пятиконечной звезде на крыше дома или стене угрозу безопасности Эстонии. Я же вижу, что министр юстиции, которая действует в угоду своим избирателям, представляет большую угрозу безопасности, чем дом офицеров, кинотеатр «Сыпрус» или роспись потолка в опере «Эстония», — подчеркнул ученый, призвав избегать «политизации истории».

Рийн Алаталу отметила, что подготовленные правительством законопроекты позволят вторгаться даже в частные дворы. «Подозреваю, что за этим могут последовать всяческие интересные случаи доносительства», — добавила она. По мнению Алаталу, даже если комиссия состояла бы только из историков и художников, она всё равно не была бы компетентна решать, что именно сносить, а что оставить. «Задача защиты памятников старины — хранить память. Именно поэтому мы храним наследие разных периодов, чтобы они были перед нашими глазами словно открытый учебник», — сказала доцент Художественной академии. Министр юстиции, впрочем, не согласилась с доводами своих оппонентов и заявила, что «Эстония находится в информационной войне, в которой Россия использует советскую символику в качестве оружия».

Вандалы в законе Возложение цветов на месте демонтированного памятника танку Т-34 в Нарве Фото: Global Look Press/IMAGO/Eero Vabamägi

В связи с этим редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин отмечает: «Следующим этапом может стать публичное сожжение неугодных нынешней власти книг, а также запрет идеологически чуждых произведений искусства. А почему бы и нет? Если можно отковырять лепные украшения с Центра русской культуры и кинотеатра «Сыпрус» и снять звезду со сталинской высотки на Тартуском шоссе, почему бы не убрать из того же ЦРК батальные полотна, на которых прославляется доблесть русского оружия? А заодно запретить произведения Глинки, который, о ужас, написал оперу с крамольным названием «Жизнь за царя»? Логика одна и та же».