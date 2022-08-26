Разрушители памяти: Рига сносит монументы освободителям от нацизма

На этой неделе в Латвии демонтировали памятник Освободителям Риги — один из наиболее почитаемых объектов для русских жителей республики. Власти не прислушались к просьбам оставить монумент в покое. Одновременно президент страны Эгил Левитс призвал «изолировать» от общества «нелояльных русских». Теперь русскоязычные жители республики опасаются, что вслед за разрушением памятника могут последовать массовые репрессии в отношении недовольных. Подробности — в материале «Известий».

Давнишняя мечта

Памятник Освободителям был воздвигнут в 1985 году в парке Победы в рижском районе Задвинье (Пардаугава). Мемориальный комплекс состоял из 79-метровой стелы и скульптурных изображений Родины-матери и воинов-победителей. Концепцию и детали объекта придумали и воплотили рижский художник-архитектор Александр Бугаев, скульпторы Лев Буковский, Айварс Гулбис, Леонид Кристовский, архитекторы Эрмен Балиньш, Эдвин Вецумниекс, Виктор Зилгалвис, инженеры-конструкторы Гунар Бейтиньш и Хенрий Лацис. Но уже спустя шесть лет монумент оказался под угрозой сноса.

Разрушители памяти Фото: РИА Новости/Оксана Джадан

Ежегодно 9 мая у памятника собирались празднующие русские рижане, что вызывало сперва глухое недовольство, а затем и открытое раздражение властей. Однако еще до того, как о сносе монумента заговорили респектабельные политики, его ликвидацию попытались взять на себя экстремисты. В ночь на 7 июня 1998 года у стелы было взорвано СВУ из почти 70 кг кустарно изготовленной взрывчатки. Однако из-за китайского дистанционного пульта, сработавшего от тряски при ходьбе, взрыв произошел преждевременно и убил двоих подрывников. Впрочем, организаторы преступления Игорс Шишкинс и Вилис Лининьш уцелели — оба получили небольшие тюремные сроки.

В 2012 году о желании снести монумент заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, хотя, как он признал, это повлекло бы множество опасных последствий. В том же году граждане Латвии Робертс Крастиньш, Эмилс Гайлис и Марис Рукс образовали инициативную группу и начали сбор подписей за то, чтобы убрать памятник Освободителям с его привычного места. Они собрали более 10 тыс. подписей. Тогда Рига побоялась нарушить договор с Россией от 1994 года, предусматривающий, что Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массовых солдатских захоронений на своей территории. Но несколько лет спустя житель Латвии Угис Полис опубликовал новую петицию о сносе «символа оккупации, по-прежнему находящегося в сердце Латвии, в Риге».

До какого-то момента гарантией безопасности памятника служил тот факт, что Ригой с 2009 года управляла оппозиционная партия «Согласие», возглавляемая «русским мэром» Нилом Ушаковым. Однако в 2019-м Ушакова вышвырнули из кресла мэра, обвинив его в «коррупции» (что, впрочем, суд впоследствии не подтвердил). Годом позже путем досрочных выборов «Согласие» в латвийской столице убрали в оппозицию.

Разрушители памяти Фото: REUTERS/Ints Kalnins

После того как в Риге к власти пришел к власти конгломерат «правильных» латышских партий, уничтожение монумента стало вопросом времени. И 12 мая 2022 года, через несколько дней после того, как русские рижане по обыкновению принесли цветы к памятнику, сейм Латвии проголосовал за «приостановку» соглашения с Россией об охране мемориальных документов. Через некоторое время был составлен список из 70 советских воинских монументов, которые постановили демонтировать к 15 ноября. О том, когда будут сносить монумент Освободителям Риги, власти заранее объявлять не стали, чтобы не дать недовольным возможности подготовиться к этой дате. Для сноса выбрали период летних отпусков, когда многие русские рижане находятся вне столицы. 21 июня в тюрьму по обвинению в поддержке российской СВО на Украине бросили правозащитника и оппозиционного активиста Владимира Линдермана, призывавшего русских сплотиться для защиты монумента.

К протестующим не прислушались

Латвийский министр внутренних дел Кристап Эклонс предупредил, что с теми, кто воспротивится сносу памятника Освободителям, церемониться не будут. Он добавил, что решения о судьбе памятника приняты «абсолютно легитимно», так что «нет причин их оспаривать или противиться их выполнению». 20 августа к памятнику, огороженному заборами и полицейскими кордонами, стала прибывать строительная техника. Русские рижане внимательно следили за происходящим у обреченного монумента.

Разрушители памяти Фото: REUTERS/Ints Kalnins

«На данный момент у памятника тихо. Экскаватор копает — видимо, хотят убрать силовые кабели. Ажиотажа нет. Полиции вокруг полно. Пока снимал через дорогу, проблем не было. Стоило подойти к ограждению, ко мне тут же выдвинулся страж порядка. Я потихоньку шел вдоль ограждения, делая вид, что не замечаю. Полицейский вежливо объяснил, что решением дирекции Риги к ограждению подходить запрещено. На мой вопрос, что он думает по поводу происходящего, мне указали рукой на другую сторону дороги и пожелали хорошего дня. Пока уезжаю, посмотрим, что будет вечером», — написал днем 20 августа в соцсети блогер Алексей Гуленко.

Несмотря на запрет на проведение там митингов, нашлись люди, которые всё равно пришли к монументу в момент его сноса. «Парк довольно большой — и никто не может запретить по нему гулять. Я лично гуляю там почти каждый вечер, и этот не будет исключением. Что еще я хотел бы вам сказать, дорогие друзья? Ровно одну простую вещь: если бы каждый, кто когда-либо возлагал к этому памятнику цветы, пришел бы погулять в парк Победы, никто наш памятник не тронул бы», — отметил активист Дмитрий Прокопенко.

В свою очередь, журналист Алексей Стетюха призвал людей к осторожности. «Держите в голове — там будет очень большое количество провокаторов и провокаций. И им за это ничего не будет. Все спецслужбы прекрасно знают их в лицо и будут очень искренне следить за ними. Но не для того, чтобы пресечь провокации, а для того, чтобы повязать тех, кто на нее поведется. А потом еще и силой разогнать всех остальных. Как бы там ни было, держите в голове: колесо уже повернулось. Сегодня в разговорах с полицией не надо доказывать, что вы свободный человек в свободной стране. На этом этапе можно сделать только хуже — и себе, и близким, и окружающим. Даже из самых искренних побуждений», — посоветовал Стетюха.

Разрушители памяти Фото: РИА Новости/Стрингер

Вечером 22 августа у памятника стали собираться люди. Вскоре начались и задержания. Всего в полицию доставили семь человек: пятерым вменили нарушение требований «Закона о собраниях, шествиях и пикетировании», а двоим — несанкционированную съемку с дронов. Среди задержанных оказался активист партии «Русский союз Латвии» Сергей Муливанов, державший в руках плакат с напоминанием о Международном суде в Нюрнберге. Пришла и группа латышской молодежи с плакатом «Чемодан, вокзал, Россия». Этот плакат полицейские не признали «нарушающим общественный порядок».

Некоторые из русских рижан начали выкладывать в парке напротив монумента Освободителям звезды из свечей. Вскоре полицейские потребовали всё убрать. Акцию запланировали и на следующий день: люди договорились выстроиться в живую цепь со свечами и цветами по периметру парка Победы и спеть песню « Темная ночь».

Варварский снос

Памятник разрушали по частям. Во вторник, 23 августа, повалили на землю три гигантские скульптуры солдат Победы. Вечером того же дня в окрестностях всё еще находились значительные силы сотрудников полиции. Они предупредили вставших неподалеку недовольных рижан о том, что любые собрания в этом месте запрещены, и потребовали разойтись. Полиция целенаправленно отталкивала собравшихся от памятника, некоторых задержали. Были арестованы 14 человек, «преступление» которых заключалось в том, что они пели советские песни военных лет, несли к гибнущему монументу цветы и свечи. «Как сообщают очевидцы, участники песенного протеста были не просто разогнаны, но и задержаны. Их сажали в полицейский автобус как преступников. Следим за событиями», — сообщил поздно вечером 23 августа блогер Дэги Караев.

Разрушители памяти Фото: РИА Новости/Стрингер

Утром 24 августа снесли вторую часть монумента — фигуру Родины-матери. Ее основание разрушили, саму статую подняли на промышленных домкратах, потом скульптуру свалили экскаватором. Статуя раскололась на две части, после того как ее столкнул с постамента гусеничный экскаватор. Началась подготовка к сносу 79-метрового обелиска — единственного на тот момент уцелевшего элемента мемориала. Его уничтожение закончилось к пяти вечера. Рыб, живших в пруду у памятника, решили передать в зоопарк Риги — на корм крокодилам и другим животным. Мэр Риги Мартиньш Стакис поблагодарил полицию, дежурившую у памятника, за «поддержание порядка».

25 августа снесли и 79-метровый обелиск. После утилизации скульптур инициаторы демонтажа планировали оставить деньги за проданную бронзу строительной компании, которая выполняла работы. Название фирмы было засекречено, неравнодушные активисты узнали, что это ООО Doka Latvija. Однако оказалось, что статуи изготовлены из смеси, содержащей только примесь бронзы. Строительную компанию обязали всё же разрезать статуи на части или расплавить их так, чтобы «ни один из элементов нельзя было распознать и использовать в идеологических целях».

Расправы над памятниками освободителям от нацизма продолжаются. Рижская дума поручила провести демонтаж монумента советским воинам в районе Румбула (где во время войны гитлеровцы расстреливали евреев и советских военнопленных). Тем временам в Лиепае уничтожили памятник генералу Николаю Дедаеву, руководившему обороной города в 1941 году.

Разрушители памяти Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Латвии Эгил Левитс произнес речь, в которой упомянул, что в местном обществе появилась «нелояльная государству русскоязычная часть». По мнению главы государства, эту проблему необходимо решать радикально. «Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от остального общества», — сказал Левитс.

Русская община Латвии возмущена. 22-летняя студентка Татьяна Андриец, оказавшаяся накануне в числе задержанных у памятника, пишет на своей странице в соцсети: « Уверена, что у страны, в которой жители так ненавидят друг друга, что находят единственное удовлетворение в том, чтобы сделать ближнему больно и плюнуть ему в душу, нет никакого будущего. Так что, неуважаемые латышские националисты, возмездие к вам обязательно придет, теперь надо только ждать. Вы помните, что случилось с теми, кто в 1997 году пытался памятник взорвать? Для себя я уже поняла, что мне в стране делать нечего, и при ближайшей возможности я ее покину. Мне стыдно, что я латвийка».

Андриец напоминает, что когда в советское время был поднят вопрос о демонтаже почитаемого латышами монумента Свободы (в просторечии «Милда»), за него заступилась знаменитая скульптор Вера Мухина — и спасла от сноса. «Как жаль, что среди латышской интеллигенции не нашлось своей Веры Мухиной. Впрочем... С 2012 года в Бауске стоит памятник латышским легионам «Ваффен-СС». Какая страна, такие и герои. Так что, наверное, Латвия и не заслужила, чтобы на ее территории стоял памятник Победы», — заключает студентка.