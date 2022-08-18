Противотанковые установки: демонтаж Т-34 в Нарве расколол Эстонию

На днях в Эстонии произошло событие, которое может ознаменовать «точку невозврата» в отношениях между «титульной» и русской общинами. Власти страны в последние месяцы занимаются ликвидацией остававшихся в стране памятников советским воинам. 16 августа демонтировали любимый символ жителей города Нарвы — мемориальный танк Т-34, установленный еще в 1970 году. Горожане многократно просили чиновников оставить монумент в покое, но государственная власть показательно проигнорировала желания нарвитян — Т-34 демонстративно убрали с привычного места. Подробности — в материале «Известий».

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Недавно премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявили масштабную программу «очищения» территории государства от «советских оккупационных монументов». Памятники советским солдатам либо просто демонтируют, либо, если речь идет о монументах, установленных над захоронениями, перемещают вместе с эксгумированными костями воинов на кладбища. Туда, где их будет видеть гораздо меньше людей.

За последнее время подобные эксгумации прошли в городах Пярну и Раквере. Демонтированы или перенесены на другое место монументы советским солдатам или жертвам нацизма, находившиеся в Таллине, Тарту и многих населенных пунктах поменьше. Процесс продолжается — при Госканцелярии Эстонии действует особая комиссия, призванная «организовать устранение из публичного пространства надгробий и памятников с символикой оккупационной власти». Имена членов этой комиссии засекречены.

Ни один из ликвидированных памятников не привлек к себе такого внимания, как мемориальный танк Т-34, с 1970 года находившийся на постаменте в Нарве. Этот объект, установленный там в память о советских танкистах, участвовавших в освобождении города в 1944 году, пользовался любовью горожан. Неудивительно — абсолютное большинство жителей города составляют этнические русские и русскоязычные. Для них этот памятник являлся наглядным символом подвига предков, так как почти у всех нарвитян деды и прадеды сражались в Великой Отечественной войне в рядах советской армии. И когда стало известно, что власти в Таллине желают убрать танк с его привычного места, возмущение нарвитян оказалось беспредельно.

Люди собрали 2500 подписей под предложением устроить в Нарве референдум о судьбе танка — такое всенародное голосование, будь оно проведено, несомненно продемонстрировало бы единодушное желание горожан оставить Т-34 на прежнем месте. Но из представителей властей никто навстречу инициаторам идеи о референдуме не пошел.

Нарвитяне, обеспокоенные судьбой танка-памятника, начали собираться возле него и нести дежурства. Заверениям властей о том, что тайком и под покровом ночи убирать Т-34 не будут, никто не верил. У людей перед глазами оказался свежий негативный пример. В начале августа по приказу руководства госпредприятия Enefit Power было демонтировано советское мемориальное орудие, которое располагалось рядом с электростанцией в деревне Аувере. По словам главы профсоюза энергетиков Нарвы Андрея Зайцева, работники предприятия были этим чрезвычайно возмущены.

«Мне утром позвонили два высших руководителя Enefit Power и сообщили, что на этой неделе монумент будут сносить. Но принялись за это дело сразу после звонка — скажем так, втихаря... Пушку, стоявшую тут много лет в память о сражении во время Второй мировой войны, погрузили на грузовик, который теперь не может выехать, потому что застрял. И тогда на помощь прислали большой гусеничный экскаватор», — рассказал Зайцев прессе.

Одним словесным возмущением дело не ограничилось — на следующую ночь кто-то поджег экскаватор, вывозивший мемориальное орудие. Но руководство компании не успокоилось — и велело демонтировать старую советскую стелу, установленную в память о строителях электростанции...

Сначала мэр и горсобрание Нарвы противились призывам Таллина избавиться от «оккупационного танка». Тогда в Нарву приехали сначала министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, а потом и премьер Кая Каллас — они постарались внушить нарвитянам, что их протесты не имеют смысла и танк в любом случае уберут. При этом, глава Социал-демократической партии Эстонии Ляэнеметс попытался «подкупить» нарвитян — мол, если они смирятся с демонтажом танка, то он предложит коалиционным партнерам обсудить строительство в Нарве новой больницы, новых жилых домов и компенсацию высоких цен на отопление .

Однако, эти самые партнеры возмутились — мол, «национальные ценности» не могут быть предметом торга. В конце концов, городские власти начали прогибаться под этим давлением — мэр Катри Райк объявила о том, что большинство депутатов горсобрания согласны с демонтажем Т-34, хотя и настаивают на том, чтобы этот объект остался в Нарве. Однако общего решения горсобрания о сносе танка так и не последовало. Что очень разочаровало членов правительства — там по понятным причинам очень хотели, чтобы постановление о демонтаже памятника исходило именно от местного муниципалитета.

Силовое решение

Премьер Каллас объявила, что танк уберут в любом случае — и уже в самые ближайшие дни. После этого депутат горсобрания Нарвы Михаил Стальнухин призвал жителей не выходить на улицы жителей для защиты танка — поскольку для обеспечения процесса в город пообещали прислать подразделения силовиков.

«Это будет спецотряд полиции, возможно, армейский спецназ или другие подразделения. Пожалуйста, не надо (провоцировать полицию — Ред.). Им для полного удовольствия нужны поломанные кости, лужи крови, а если еще кто-то и ляжет под случайными пулями — „ну, вообще, прям маленькую войнушку затеяли и победили“», — попросил Стальнухин.

В итоге, танк демонтировали 16 августа — равно как еще шесть других находившихся в Нарве памятников, посвященных советским солдатам. Для того чтобы застраховать себя от волнений горожан в Нарве власти стянули в город огромные силы полиции, блокировавшие подъездные пути к ликвидируемым монументам. Кроме того, был заблокирован мост через реку Нарову, соединяющий эстонскую Нарву с российским Ивангородом.

Такая демонстрация силы устрашила горожан — и массовых выступлений с их стороны не последовало. Тем не менее, без инцидентов не обошлось — во вторник в Нарве были задержаны восемь человек, призывавших встать на защиту танка.

Глава отделения полиции в Нарве Индрек Пюви сообщил: «Во вторник были задержаны восемь человек. Семеро из них — нарвские жители. Они уже были нам знакомы, поскольку выделялись различными призывами и нарушениями. Например, размещали военную символику, а во время переноса памятника они активно призывали других к насильственному противостоянию. Один из них угрожал человеку, который причастен к переносу памятника. В настоящее время они находятся в отделении полиции».

Впрочем, большинство нарвитян пережили процедуру унижения родного города, сидя в домах. Все понимали, что при попытке отстоять памятники физической силой полицейские церемониться не будут.

Характерно, что люди, работавшие над снятием боевой машины с постамента, прятали свои лица под балаклавами. Сама процедура демонтажа нарвского танка заняла около трех часов. Его доставили на территорию военного музея в волости Виймси — но там этому не очень-то рады.

«Стоило бы на будущее подыскать для этого танка более подходящее место. Поскольку в военном музее в Виймси уже есть один танк Т-34, то этот следует разместить где-то в другом месте. Так было бы разумнее», — сказал глава волости Лаури Хуссаар.

В свою очередь, президент Эстонии Алар Карис заявил, что «музей — подходящее место для старого танка», где он, дескать, «станет частью истории и больше не даст нам ссориться». В то же время президент упрекнул горсобрание Нарвы в «нерешительности» — поскольку окончательное решение о демонтаже танка пришлось принимать правительству.

Карис также выразил благодарность жителям Нарвы за «сохранение спокойствия» во время переноса танка, за проявленные ими «послушание закону» и «лояльность». Эта похвала прозвучала издевкой — многие нарвитяне чувствуют себя жестоко униженными. Катри Райк заявила, что теперь необходимо предложить горожанам что-то, «что может облегчить их боль», поскольку те сейчас «убиты душой». Сама она, кстати, теперь считает свою политическую карьеру законченной — понимая, что нарвитяне не простят ей проявленной слабости.

Одновременно в Нарве и ее окрестностях демонтировали еще шесть советских памятников. Среди них оказались обелиск погибшим красноармейцам, мемориальные плиты на Петровской площади, монумент Герою Советского Союза Игорю Графову (установленный на месте его гибели 22 февраля 1944 года), памятник воинам советского десанта, высаженного в 1944 году в местечке Мерикюла, а также два монумента советским солдатам, находившихся в близлежащем городке Нарва-Йыэсуу. Ликвидация всех этих объектов погрузила местное население в состояние тяжелейшего потрясения.

Дело интеграции сорвано на годы вперед

Президент Эстонии Алар Карис призвал жителей Нарвы забыть о случившемся. «Давайте подведем черту под этой историей с танком. Нарва — достойный город, жители которого, и я вместе с ними смотрим в общее будущее и не отворачиваемся от разного прошлого. На самом деле у нас есть павшие по разные стороны, память и поминовение которых является естественной частью нашего настоящего. Как в Нарве, так и во всей Эстонии. Танки для этого не нужны, потому что для этого существуют кладбища», — увещевает глава государства. Однако, толку от этого пока немного.

Представитель русской общины Эстонии, редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин отмечает, что демонтаж памятников не поспособствовал гражданскому миру в Эстонии.

«Правительство проявило неуважение не только к жителям Нарвы, но и ко всему русскому меньшинству. Когда власть демонстрирует тебе свое неуважение, трудно ощущать себя полноценной частью своего государства. Демонтаж памятников в Нарве стал прежде всего провалом правительственной коммуникации. Вместо того чтобы обсуждать с народом важную для него проблему, правительство устами Урмаса Рейнсалу начало запугивать людей, грозя депортациями несогласным», — заключает журналист.

Главный редактор «Нарвской газеты» Татьяна Завьялова добавляет: «В моем сердце покоя и оптимизма сегодня гораздо меньше, чем до начала сноса танков в Нарве. Очевидно, еще и потому, что редакция — это своего рода «здравпункт» своей аудитории. А наше утро началось с тревожных звонков и практически одного и того же вопроса: «Как же так? Неужели для своего государства мы совсем ничего не значим? Неужели обещание учесть наши чувства и желания — всего лишь лукавство?».

Глава профсоюза энергетиков Нарвы Андрей Зайцев о переносе танка выразился следующим образом: «Это конкретный раскол в обществе. Это раскол, который сделан искусственно, специально» . А лидер популярной в Эстонии рок-группы «Авеню» Владимир Чердаков перенос танка прокомментировал единственным словом: «Тошно».

Эксперты сравнивают эту историю с печально известными «бронзовыми ночами» — событиями весны 2007 года, когда власти распорядились убрать из центра Таллина находившийся там монумент «Бронзовый солдат» и жесточайшим образом разогнали при помощи полицейских дубинок тех, кто пытался встать на его защиту. По оценкам политологов, те события отбросили дело интеграции русской общины на годы назад и убили у многих чувство лояльности по отношению к государству.