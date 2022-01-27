«Вылечить эту болезнь»: почему антисемитизм в Европе еще жив

Современное правительство Германии делает многое, чтобы искоренить антисемитизм, однако ненавистническая идеология продолжает оставаться частью мировоззрения. Об этом «Известиям» заявили в Центральном совете евреев в ФРГ , подчеркнув, что прежде всего этому подвержено молодое поколение. 27 января в Международный День памяти жертв холокоста в бундестаге свою историю рассказала бывшая узница концлагеря в Терезиенштадт Инге Ауэрбахер . Для Германии в нынешнем году эта дата по-своему особенная. 80 лет назад — 20 января 1942 года — в Третьем рейхе объявили о начале практической реализации «окончательного решения еврейского вопроса». Как немцы вспоминают страшное прошлое — в материале «Известий» .

«В этот день закончилось ваше детство»

Инге Ауэрбахер была единственной дочерью религиозных евреев Бертольда и Регины Ауэрбахер , живших в Киппенхайме, — поселке на юго-западе Германии, недалеко от Шварцвальда. В 1942 году в возрасте всего семи лет вместе с родителями ее депортировали в нацистский концентрационный лагерь (гетто) Терезиенштадт в Чехословакии . По приезде сотрудники забрали у семьи всё, кроме одежды, которая была на них. Чудом с Инге осталась и кукла Марлен, которую девочка назвала в честь немецкой актрисы Марлен Дитрих.

Вылечить эту болезнь Пережившая холокост Инге Ауэрбахер на мемориальной церемонии в память жертв холокоста, бундестаг Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Сейчас Инге Ауэрбахер 87 лет, она известный общественный деятель и автор шести книг о событиях Второй мировой войны . 27 января в Международный День памяти жертв холокоста женщина рассказала свою историю с трибуны в бундестаге. В Германию она прилетела из США, куда ее семья переехала еще в 1946 году . Несмотря на столько лет в эмиграции, женщина провела свое выступление на швабском диалекте немецкого и лишь иногда оговаривалась по-английски. Глава немецкого парламента Бербель Бас, представляя Инге Ауэрбахер, отметила: «В тот день, когда вас забрали, ваше детство закончилось».

Условия в Терезиенштадте были ужасные. Девочка почти всё время была голодна, испугана и больна. «На мое восьмилетие родители подарили мне крошечную картофельную запеканку, в которой было чуть-чуть сахара» , — вспоминала бывшая узница. В бундестаге Инге Ауэрбахер рассказала, как в лагере сделала для своей куклы кроватку из картона. Однажды она увидела в ней мертвую мышь — «еще одну жертву голода». « Дети быстро стали здесь самостоятельными. Важные слова для нас были — хлеб, картошка, суп », — продолжила женщина.

Детей в Терезиенштадте было около 15 тыс. До освобождения Красной армией 8 мая 1945 года дожили лишь 92. Среди них оказалась и Инге. Живя долгие годы в Америке, она мечтала попасть в Россию, чтобы почтить память советского маршала Павла Рыбалко, который ее спас. В 2019 году ей наконец удалось приехать в Москву, чтобы возложить цветы к его могиле . Тогда пожилая женщина с большим трудом, но все-таки подобралась поближе к памятнику советскому герою, чтобы обнять его. «Я хотела посетить его могилу и воздать ему почести с тех пор, как узнала, что он умер. Теперь моя мечта сбылась», — говорила журналистам Инге Ауэрбахер.

На памятную церемонию в бундестаг она надела брошку-бабочку — для нее это особый символ. Бабочек в Терезиенштадте не бывало. Позже сборник стихотворений юных узников лагеря вышел именно под таким названием. С тех пор крылатое насекомое стало символом, напоминающим о погибших в лагере детях.

Вылечить эту болезнь Cторожевая вышка на месте бывшего концентрационного лагеря смерти Освенцим II-Биркенау, Польша Фото: REUTERS/Jakub Porzycki

Завершая свое выступление, Инге Ауэрбахер с сожалением отметила, что антисемитизм вновь стал обычным явлением во многих странах, включая ФРГ, и призвала как можно скорее «вылечить эту болезнь» .

— Человеконенавистничество — это ужасно. Мы все родились братьями и сестрами. Главная моя мечта — это примирение всех людей, — заявила бывшая узница.

Ее выступление уже на иврите продолжил спикер кнессета Мики Леви. Во время рассказа Ауэрбахер израильский политик не сдерживал слез. «Сохранение памяти о холокосте — это тяжелая задача, которая ложится на плечи каждого поколения, чтобы передать будущим поколениям память об ужасных событиях прошлого», — заявил он.

«Антисемитизм остается частью мировоззрения»

27 января превратилось в общую для всех стран дату памяти о страшных событиях по инициативе ООН в 2005 году. В этот день в 1945-м Красная армия освободила Освенцим . В бундестаге памятные мероприятия ежегодно проводятся 27 января с 1996 года. В этом месяце немцы вспоминают еще одну страшную дату. 80 лет назад — 20 января 1942 года — высокопоставленные представители Третьего рейха собрались в берлинском районе Ваннзее, чтобы утвердить план по реализации «окончательного решения еврейского вопроса» . Совещание продолжалось не более полутора часов. Составленный по его итогу протокол — единственный документ, свидетельствующий организационное начало холокоста.

Вылечить эту болезнь Цветы у мемориала убитым евреям Европы в День памяти жертв холокоста в Берлине, Германия Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

В немецкой прессе активно разворачивается дискуссия о том, почему ФРГ не вспоминает жертв холокоста именно 20 января. Журналисты Tagesspiegel отмечают, что немцы стоят перед неудобным вопросом — почему день проведения Ваннзейской конференции оказался фактически забытым, «как будто общество хотело его вычеркнуть из памяти».

Тем не менее заседание бундестага 27 января председатель парламента Бербель Бас начала с воспоминаний именно об этой страшной дате. Она также отметила, что перед судом предстало слишком мало нацистских преступников и слишком много из них отделались недостаточно строгими наказаниями . «Геноцид евреев в Европе является преступлением немцев, но одновременно это прошлое, которое касается всех», — подчеркнула Бербель Бас.

Современное немецкое правительство вынуждено продолжать борьбу с антисемитизмом в XXI веке. Например, разжигание ненависти активно происходит в социальных сетях . В одном из недавних интервью для ZDF президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер заявил, что завершенное в декабре исследование показало: антисемитизм в Германии «находится на рекордно высоком уровне». «Еще более тревожным является то, что каждый третий молодой человек в возрасте до 25 лет имеет фундаментальные антисемитские убеждения», — отметил Лаудер.

— В последние годы федеральное правительство и земельные власти активно борются с антисемитизмом . Были ужесточены законы, назначены уполномоченные по проблеме антисемитизма, в школах были пересмотрены учебные программы. Однако нам нужна более активная поддержка инициатив гражданского общества, повышение квалификации сотрудников полиции и судебных органов, а также новые инициативы в школах , — заявил «Известиям» председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер.

По его словам, рост антисемитизма объясняется тем, что исторические события отдаляются, из-за чего у многих людей не возникает никакой связи со временем и с жертвами холокоста.

— С другой стороны, многие антисемитские образы врагов распространяются через социальные сети. Это охватывает миллионы людей. В трудные времена, как во время пандемии, многие ищут козла отпущения. Евреи часто становились им на протяжении всей истории, и сегодня это повторяется. Антисемитизм остается частью мировоззрения , особенно в правых экстремистских кругах, а также среди некоторых мусульман, — добавил Йозеф Шустер.

Вылечить эту болезнь Мемориальная церемония памяти жертв холокоста в федеральном парламенте Германии, бундестаг Фото: REUTERS/Michele Tantuss

Следы антисемитизма наблюдаются, разумеется, не только в ФРГ. К сожалению, этот вирус продолжает заражать Европу. Так, недавно 29-летняя туристка из Нидерландов позировала для фотографии у ворот Аушвица в Польше, демонстрируя жест нацистского приветствия . Позже ее задержали местные правоохранительные органы. Путешественница признала вину и после штрафа за «глупую шутку» была освобождена.

Как заявил «Известиям» президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, во всех странах Европы наблюдается введение на политическом уровне беспрецедентных мер по борьбе с антисемитизмом : две Декларации Европейского совета, Пятый Всемирный форум памяти холокоста в Иерусалиме, Международный форум в Мальмё, первая в истории Стратегия ЕС по борьбе с антисемитизмом. Тем не менее при таком существенном прогрессе на политическом уровне проблема антисемитизма в обществе, к сожалению, только обостряется .

— За прошедший год получили широкое распространение теории заговора, суть которых сводится к тому, что еврейский народ или Израиль стоят за пандемией или наживаются на ней, проводя широкомасштабную кампанию вакцинации. Молодые люди особенно подвержены воздействию такой дезинформации , — заявил «Известиям» Вячеслав Моше Кантор.

2022-й ЕС объявил Европейским годом молодежи. И как отметил президент ЕЕК, правительствам и гражданскому обществу необходимо сосредоточиться на предотвращении распространения экстремизма в молодежной среде и ее радикализации.